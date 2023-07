Atraso en BRT II causa pérdidas por 240 mp al mes

Ciudad Juárez.- El atraso en la operación de la Ruta Troncal II genera una pérdida de 240 mil pesos al mes al concesionario de dicha ruta, debido a que son ingresos que no están entrando, a pesar de que ya se había hecho la inversión de dos unidades articuladas, cada una de un costo de 9 millones de pesos, dijo Ever Morales, propietario de la empresa Lazo 5 puntos.

Dijo que se espera que en noviembre próximo, la armadora china Ankai le pueda surtir los 40 camiones: 32 padrón y ocho articulados, para que el sistema pueda empezar a funcionar.

“En ese proceso estamos, de acreditarnos para la compra de estas unidades y muy pronto, pudiera ser dentro de unos cuatro meses, lo veo muy, muy factible”, mencionó.

Lo anterior, toda vez que el pasado jueves el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, dijo en su visita a esta ciudad que en noviembre podrían llegar los 80 camiones que se comprarán, 40 para la BRT I y 40 para la BRT II.

Morales dijo que las empresas transportistas y el Gobierno están en diálogos con las armadoras en el afán por que la compra de los camiones pueda concretarse.

“Que no se vea como que no queremos, sino que hay un problema de que no hay en el mercado, eso es lo que podría hacer que el plazo no fuera en noviembre sino hasta finales de diciembre en cuestión de la entrega de unidades”, comentó.

Recordó que, antes de que se autorizara el incremento en la tarifa del transporte, que fue de ocho a 12 pesos en las ruteras, los empresarios no podían acceder a créditos para la compra de camiones nuevos.

“El proceso que estamos viviendo es para qué vamos a usar esas 40 unidades, dónde las vas a guardar, va más allá de decir que cumplimos con los requisitos, se está adecuando todo el proceso de dónde van a caber unos y dónde van a caber otros”, comentó.

Destacó que además de los camiones nuevos, es necesario que esté completa la ingeniería de transporte sobre la manera en que se adecuarán las rutas.

Morales aseguró que la compra que realizará será de los 40 camiones juntos y no en tandas.

“Nosotros somos la prueba de que no se debe hacer así, qué ganamos con comprar dos unidades con recursos propios cuando con todos esos recursos se puede enganchar lo que es necesario para todas, conseguir el financiamiento”, explicó.

El concesionario dijo que las unidades se adquirirán a la empresa china Ankai, que es la misma en la que se compraron los primeros dos camiones.

