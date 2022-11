Atrasan a ‘liebres’ con su titulación

Egresados del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) denunciaron que no han podido realizar su titulación debido a la burocracia y al sistema obsoleto que tiene la institución para la recepción de documentos.

Incluso algunos de ellos tienen hasta dos años en esa situación, lo cual los ha afectado en el ámbito laboral, pues las empresas les exigen el documento para poder aspirar a mejores puestos, según indicaron.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa es que en el Tec hay un problema muy grande de organización en general, desde la forma de enviar los documentos hasta encontrando a los docentes que te puedan atender. No contestan los correos electrónicos ni las llamadas, realmente el único que me ha contestado es mi coordinador de carrera, así que tenemos que ir presencialmente a perseguirlos y buscarlos para que nos puedan atender, y eso si tenemos la suerte de encontrarlos, porque llegamos y nos dicen: ‘ay, es que tal persona llega a tal hora’ e incluso así, a veces no están en su hora debida”, señaló uno de los egresados, quien prefirió omitir su nombre para no afectar su proceso.

Dijo que los exalumnos, quienes se han estado contactando a través de un grupo de Facebook, consideran que la manera en la que les reciben la documentación es obsoleta al no digitalizar el proceso, ya que van a una oficina a que les impriman un papel y caminan para ir a llevarlo a otra cuando se los podrían recibir por correo. Además, no les indican con exactitud en qué proceso están.

“Nos piden llevar los documentos tal día y tenemos límite de fecha o, si no, perdemos la oportunidad de titularnos, e incluso así, llevando todos los documentos, habemos muchos que a pesar de ello ni siquiera alcanzamos fecha de titulación por el hecho de que ya tienen más de 100 rezagados”, añadió.

El entrevistado dijo que terminó sus créditos el semestre pasado en Mecatrónica y durante todo el semestre actual ha estado intentando ingresar su documentación para poder realizar su titulación.

Hasta dos años

“Hay que hacer formal la queja quienes nos quedamos sin fecha para la titulación, habemos quienes egresamos hace dos años, no es justo volver a esperar”, se lee en una publicación del grupo de Facebook Gente del ITCJ por parte de una persona que se identifica como Karla, quien levantó una lista con el número de control, carrera y nombre para redactar un documento y expresar la inconformidad.

Puertas están abiertas: Tec

Norberto López Garza, director de medios de comunicación en esa institución, dijo que el Tec tiene puertas abiertas para los egresados e indicó que los casos que no han podido concretarse son por falta de documentación.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx