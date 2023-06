Atrae FEM investigación de muerte de familia

Ciudad Juárez.- La investigación por el fallecimiento de tres mujeres en el fraccionamiento Paseos del Alba, al interior de una casa, la maneja la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) hasta determinar si se trató de una muerte natural o derivada de un hecho violento, según indicó personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Hasta el momento, la Dirección de Servicios Periciales no ha precisado cuál fue la razón del fallecimiento de tres mujeres (Mayra Georgina C. S., de 32 años de edad; L. G. O. C., de 15, y M. F. R., de seis), aunque siguen analizando las pruebas toxicológicas de la cuarta víctima, que permanece hospitalizada, trascendió.

PUBLICIDAD

Carlos Manuel Salas, fiscal regional, dijo en entrevista que, en relación con la supuesta intoxicación de la familia por vapores derivados de una fumigación contra insectos, al solicitar este tipo de servicios hay que “tomar en cuenta el calor, si están cerradas las viviendas, el tipo de insecticidas que usan. Suena fácil, pero hay gente que hace hasta lo imposible por salir adelante y a veces se acude a lo más económico y ahora las consecuencias fueron terribles”.

Los datos oficiales indican que un familiar de las víctimas llegó el domingo 18 de junio a una casa ubicadaen el fraccionamiento Paseos del Alba, donde encontró tres cuerpos y una cuarta mujer, de 16 años, en estado inconsciente que fue trasladada a una institución médica.