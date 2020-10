Atora ruta troncal a ambulancias; temen socorristas que pase una desgracia

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Un agente de Tránsito detiene el tráfico sobre Paseo Triunfo de la República para que pase una ambulancia del Hospital de la Mujer

A pesar de trasladarse con sirena y torretas encendidas, las ambulancias de los cuerpos de rescate se quedan atoradas en el tráfico vehicular cuando circulan por la avenida Tecnológico y Paseo Triunfo de la República, vialidades en donde se construye el carril confinado para el EcoBús.

Los socorristas, quienes pidieron no revelar su identidad, aseguran que la tensión y la desesperación los inunda cada vez que llevan a un enfermo y tienen que circular por estas avenidas, por las que llegan a varios hospitales públicos y privados.

Ahora no sólo son los automovilistas fronterizos los que se quedan en los embotellamientos que ocasionan las obras de construcción del carril especial para el transporte EcoBús por esas calles, ya que de acuerdo con socorristas que trabajan en las distintas instituciones de asistencia médica, cada día es más difícil circular por ellas.

Las ambulancias de la Cruz Roja, del Departamento de Rescate de Protección Civil municipal, así como de las que utilizan las asociaciones civiles y de algunos hospitales privados, se quedan atoradas en las largas filas de vehículos que se forman en los cruceros de esas calles y por donde tienen que pasar para poder llegar a un hospital.

“Esta semana nos quedamos un buen rato en el crucero de Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles, en destino al Hospital de la Mujer; son minutos que cuentan mucho cuando llevas a un enfermo y más en casos en que la persona está grave. Tenemos miedo de que en cualquier momento pase una desgracia por los problemas de tráfico”, comentó un paramédico.

Asimismo, comentan que a pesar de que la ambulancia lleve la sirena y torretas encendidas, los automovilistas no pueden darles el espacio para pasar, porque no tienen a dónde moverse, pues con las obras para el carril del EcoBús sólo quedan dos carriles libres para la circulación y no hay para dónde cambiar en casos de emergencia.

Por estas avenidas se llega a varios hospitales. Viniendo de sur a norte, la avenida Tecnológico se usa para llegar a la Clínica Fátima, en la colonia El Granjero; la Clínica Panamericana, en la colonia Del Real; Poliplaza Médica y a Poliplaza Diamante, donde atienden a los empleados municipales.

Luego, la Paseo Triunfo de la República se utiliza para llegar a Pensiones Civiles del Estado, al Hospital de la Mujer, al Hospital General, a la Clínica de las Américas, al Centro Médico de Especialidades y al Hospital General de Zona número 6 “Licenciado Benito Juárez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos son hospitales a los que con frecuencia son trasladados enfermos en condiciones graves y el tráfico vehicular es cada vez más difícil al circular por estas calles, “y pensamos que así seguirá por siempre, cuando circule el EcoBús”, alertaron los socorristas.

Espera impacta también en vehículos

Además del riesgo para los pacientes que trasladan y el estrés de los paramédicos, el mayor uso de las ambulancias implica también más gasto en combustible y desgaste del vehículo, dijeron encargados de mantenimiento de las unidades.

Ejemplo de ello son las unidades de la Cruz Roja. La institución gasta entre 70 mil y 80 mil pesos mensuales en la gasolina para el movimiento de sus vehículos, entre ellas las 17 ambulancias, de acuerdo con informes que ha proporcionado el director, Gabriel Reyes Olivos.

La Cruz Roja tiene al mes un promedio de mil servicios de emergencia con sus ambulancias, y aunque en esta contingencia sanitaria éstos han disminuido, aún se siguen dando en una cantidad importante, dijo José Luis Ávila, jefe operativo de la institución.

En el trayecto del Ecobús

De sur a norte, sobre la avenida Tecnológico

• Clínica Fátima

• Clínica Panamericana

• Poliplaza Médica

• Poliplaza Diamante

Sobre la Paseo Triunfo de la República

• Pensiones Civiles del Estado

• Hospital de la Mujer

• Hospital General

• Clínica de las Américas

• Centro Médico de Especialidades

• Hospital General de Zona número 6, del IMSS