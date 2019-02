Atienden sólo 4 de cada 10 denuncias vs transporte

Ciudad Juárez— Han pasado por lo menos siete meses desde que Jorge Ortiz denunció a las autoridades la casi nula presencia de la Ruta 4 en el sector donde vive, sin que hasta hoy su queja, que ha sido reiterada, se haya resuelto.

“El camión tarda al menos una hora en pasar y ¿si se te pasa o no se para? Hemos tenido que esperar hasta otra hora, y eso es todos los días”, dijo el hombre que vive en el fraccionamiento Valle Verde.

Según relata, desde julio del año pasado interpuso la queja con número de folio 166218 en el número 656-629-3333, pero, además de recibir comentarios irónicos, dejaron de darle seguimiento.

El camión al que hace referencia pasa por el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez.

La queja no resuelta de este usuario es una de las más de seis de cada 10 registradas por el Departamento de Transporte en la Zona Norte, que no son atendidas debido a que los usuarios que las interponen no pueden comprobar los señalamientos, indican cifras oficiales.

Un informe de la dependencia establece que de 2 mil 58 quejas que se recibieron en 2018, sólo 746 ameritaron una infracción contra el conductor o el concesionario de la unidad, mientras que mil 312 (o un 63 por ciento) no procedieron “por falta de evidencia o el quejoso no brindó los datos completos”.





Se acumulan quejas contra transportistas

Además, en lo que va del año, de las 135 inconformidades que se han recibido, apenas tres procedieron, agrega.

“Hay quejas que porque el chofer habló por el celular o porque no dio la vuelta donde según ellos la pedían, pero son cosas que no se pueden comprobar y no proceden”, dijo el titular de la dependencia Luis Lugo Ordorica.

“Porque si bien es cierto si agarra el teléfono y alguien lo denuncia, cuando uno lo detiene no hay una prueba y aparte el usuario ya no va en el camión, ya no hay forma de señalarlo”, argumentó.

De acuerdo con Ordorica, las inconformidades más frecuentes que manifiestan los usuarios se deben a que el operador de la ruta no se detiene en la parada, por maltrato al usuario, porque van a exceso de velocidad o se pasan altos, o porque conducen mientras hablan por teléfono.

Las quejas más frecuentes recibidas del 2018 para acá son adjudicadas al transporte especial que acumula 408 denuncias; mientras que del urbano le sigue las líneas 1A, con 277; la Valle de Juárez con 217, Universitaria con 184, y la Juárez Zaragoza con 100.

El caso de Jorge Ortiz no se ha resuelto a pesar, denuncia, de que los mismos inspectores han acudido a la zona en donde señala que no pasa la ruta, además de que ha recibido burlas y comentarios irónicos.

“Hay inspectores que han venido a checarles el tiempo y confirmaron que no pasa”, dijo.

“Les he llamado para ver qué ha pasado con mi queja y se burlan de uno, que porque dicen que ya saben del caso y que van a mandar un inspector, pero aquí los hemos esperado y nunca llega nadie”.

“Luego hasta se molestan, incluso ya dejaron de contestarme los teléfonos”, agregó.

Refirió que hace tres semanas acudió el inspector Rangel, que según sabe es encargado de verificar los tiempos de las rutas.

“Durante una semana estuvo pasando el camión a sus horas, pero en una semana más ya dejó de pasar y estamos pasando otra vez lo mismo”, relató.

Dijo que incluso la licenciada Georgina Román, de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, recibió su queja vía telefónica, “pero después todos dejaron de contestarme”.

“Hasta el representante del gobernador Mario Dena rechazó recibirme, tampoco quiso contestarme”, dijo.

Por su parte, Lugo dijo que hay casos de rutas que tienen poco aforo, en los que se está analizando fusionar algunas líneas con otras para darles mayor rentabilidad.

Sin embargo, de acuerdo con Carlos Hernández, líder de la Sección 2 del Frente de Trabajadores al Volante (FTV) todavía no han llegado a ningún acuerdo en ese tema.

El jefe de transporte aseguró que muchas quejas no se resuelven porque incluso reciben llamadas de broma.

“Hay personas que nada más hablan y dan un número y una ruta pero la queja no coincide con los horarios ni con el recorrido, además no dejan datos personales, no se sabe si el quejoso iba a bordo o no”.

Dijo que cuando personas adultas interponen una denuncia, en ese caso sí se actúa, porque “con esa influencia tiene validez porque son personas que no van a estar hablando para inventar cosas que no son”.

“Por ejemplo hay usuarios que van a bordo del camión y se esperan a que el inspector los detenga y ya ahí ellos lo señalan directamente, esas cuestiones tienen mayor solidez”, indicó Lugo.

Lugo informó que desde esta semana el Departamento de Transporte habilitó tres números telefónicos para que a través de WhatsApp, inconformes con el servicio de transporte público envíen denuncias mejor documentadas.

Uno de los números es el personal de Luis Lugo Ordorica, jefe de la dependencia, mientras que los otros pertenecen a dos mandos del área de inspectores, informó el funcionario.

“Es con el fin de tener mayor control de atender las quejas y tener mayor soporte jurídico, así pueden denunciar el día, el lugar, la línea y el número económico del camión, documentando fotos y videos, para así poderlo atender”, explicó.

Los números son 656-559-5006, del inspector Martínez; el 656-418-7953, del inspector Mendoza, y el 656-278-7589, personal de Luis Ordorica.

El funcionario indicó que el otro número, el 629-33-33, seguirá operando de manera normal, aunque apuntó que en estos casos es poco el porcentaje de quejas atendidas debido a que los inconformes no pueden comprobarlas en muchos casos.

“La cosa es tener alguna reacción positiva en cuanto que nos manden la denuncia para atenderla al cien por ciento; si una denuncia está muy bien complementada no hay excusa para que no se atienda”, puntualizó.





