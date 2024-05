Atienden a menores migrantes apoyados ayer en el bordo en el Hospital Infantil

Ciudad Juárez.- Los dos menores migrantes que fueron apoyados ayer en el bordo del río Bravo por paramédicos de Rescate Municipal son atendidos en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, cuyo personal los diagnosticó con deshidratación y varicela, informó la Secretaría de Salud Estatal.

“La niña llegó con un cuadro de deshidratación, luego de ser atendida se reporta estable y pendiente su valoración para egresarla”, se dio a conocer este viernes.

La menor identificada como A. M., de 10 meses de nacida, lleva tres meses viajando desde Honduras con su mamá de 23 años de edad, con quien permaneció días acampando frente a Estados Unidos, bajo temperaturas de más de 30 grados centígrados.

“Yo vengo solita con mi niña, mi niña tiene vomito, diarrea, calentura… ayer (miércoles) pensaba que se me iba a morir mi hija, porque la miré bien mal. Me siento bien mal, ya no quiero estar aquí, yo lo que quiero es que me ayuden para irme pa´ mi lugar, pa´ Honduras, porque soy de Honduras, no tengo ni ropa para cambiarla”, pidió la mañana de ayer la madre centroamericana mientras permanecía sentada a la orilla del río Bravo, el cual luce seco pero rodeado de rollos de concertina que les impiden el paso a Estados Unidos.

Sobre J. A. de 12 años de edad, de origen venezolano, quien acampaba en los límites de Ciudad Juárez y El Paso junto a su mamá desde el lunes 20 de mayo, la Secretaría de Salud de Chihuahua informó que fue diagnosticado con varicela.

“El niño llegó sin presentar síntomas de deshidratación, pero al revisarlo detectaron que tiene varicela, una vez diagnosticado se le brindó el tratamiento médico, personal de la Jurisdicción Sanitaria le dará seguimiento al caso para evitar un posible contagio”, se indicó.

Los menores permanecían junto al marcador internacional número 40, a la altura del bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, en donde pidieron el apoyo médico, por lo que ambos fueron trasladados al hospital a bordo de una ambulancia.