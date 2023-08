Atienden a más de 17 mil por adicciones

Ciudad Juárez.- Alrededor de 17 mil 626 consultas por adicciones se han realizado en lo que va del año en el Centro de Salud Urbano B, dio a conocer René Baxin, coordinador de psicología del lugar.

El ‘cristal’, mariguana, alcohol y tabaco son las drogas de impacto que se atienden en el centro, el cual tiene a 237 usuarios activos, dijo el psicólogo.

Además, mencionó que de los usuarios activos 89 son mujeres, 116 hombres, y 32 de ellos son menores de edad; de esa cifra, 13 son mujeres y el resto son hombres, que en su mayoría la sustancia de inicio que consumen es la mariguana y alcohol.

El año pasado en el centro de salud se atendieron alrededor de 300 personas, por lo que consideró que se puede duplicar la cifra de atenciones a usuarios de este año.

“El aumento se debe a dos factores: hicimos alianza con el Instituto de Servicios Previos al Juicio y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Condic), entonces, empezamos a recibir usuarios que traen alguna causa penal, pero también ya nos hemos dado a conocer ya más personas saben de nuestros servicios”, explicó el psicólogo.

En otros casos los pacientes utilizan varias drogas, pero aún no se han detectado consumidores de fentanilo.

“Del fentanilo no hemos recibido casos todavía, pero nosotros tenemos la sospecha, porque los mismos usuarios nos manifiestan que no están consumiendo fentanilo, pero viene mezclado con otras drogas como el ‘cristal’, es decir, el usuario no llega y dice que lo consume, sino manifiesta que es ‘cristal’, pero como tiene síntomas diferentes, y aunque varía de persona a persona, sienten una sensación de placer muy relajante”, expuso.

Baxin explicó que con el programa de becas del Municipio para personas que consumen sustancias ya se entregaron 82 de las 100 que se otorgarán, de las cuales 65 fueron para hombres y 17 para mujeres; de ese total, 13 son menores de edad. A la fecha han concluido sus tratamientos 26 personas.

Las becas fueron para los hombres desde los 14 hasta los 59 años, y para las mujeres a partir de los 18 hasta el mismo rango de edad, dijo el psicólogo.

El apoyo consiste en el pago tres meses del tratamiento que serán a través de los centros Ave Fénix 2000, Reto a la Juventud México, Segundo Paso, Vivir para Amar y Servir, Volver a Vivir y los Centros de Integración Juvenil.

