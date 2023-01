Atiende la CEDH quejas por ‘limpieza’ tras cateo

Ciudad Juárez.— Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atiende las quejas que están surgiendo a causa de la “limpieza” del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 y luego del cateo realizado en áreas ajenas al control de Los Mexicles, dijo Eduardo Sáenz Rivas, primer visitador.

Como se informó, la semana pasada autoridades de los tres niveles de Gobierno ingresaron al reclusorio donde fueron aseguradas armas punzocortantes, bombas molotov, droga y aparatos electrónicos.

PUBLICIDAD

La intervención se efectuó la tarde del martes 11 de enero, con apoyo del helicóptero Águila 2, a fin de localizar objetos prohibidos y garantizar la gobernabilidad del penal.

Los familiares de varios detenidos se quejaron ante la CEDH por la destrucción de objetos no permitidos en el reglamento, los cuales consistieron principalmente en alimentos diversos, medicamentos y aparatos electrónicos como aires acondicionados, televisores, videojuegos y juegos de mesa, incluso las mascotas, dijo.

Además, las fuerzas policiales encontraron dinero en efectivo por un total de 105 mil pesos en papel billete nacional, mil 720 pesos en moneda nacional y mil 700 dólares, sin que se determine su procedencia.

El personal de la CEDH entró a las áreas 4 y 5, donde se constató que los internos estuvieran recibiendo los alimentos.

En las otras áreas sujetas al cateo, se observó que retiraron muchas cosas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, se les retiró mobiliario que no deben tener en las celdas, “están ocupando una celda de manera preferencial, no es posible que en un espacio para que haya cuatro reos y en otras celdas ocho porque lo llenaron de muebles”, dijo el visitador.

Agregó que a los internos ya se les habilitó un teléfono para que puedan tener contacto con sus familias.

Refirió que respecto a la investigación del evento del 11 de agosto del 2022 y el más reciente del 1 de enero del 2023, la CEDH aún no cuenta con los informes completos por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que están esperando los datos oficiales para continuar avanzando en la indagatoria.