Atendió Hospital Infantil a 231 niños con apendicitis

Ciudad Juárez.— El Hospital Infantil de Especialidades (HIES) recibió durante 2021 y lo que va de 2022 un total de 231 niños con diagnóstico de apendicitis, patología que implica la inflamación de la bolsa unida al intestino grueso. Lo anterior implicó que aquí fueran atendidos 22 por ciento de mil 027 casos documentados a nivel estatal en dicho lapso en los nosocomios del órgano descentralizado de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH).

De acuerdo con los indicadores de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) en este municipio fueron registradas el pasado año 136 incidencias y en lo que va del actual van 95. En el mismo periodo, pero en la entidad se capturaron en la estadística 605 y 422, respectivamente. De frente a lo expuesto, Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio Médico, dijo que puede presentarse en cualquier edad.

PUBLICIDAD

“Le puede dar a cualquiera, incluso no hay un grupo etario específico. El apéndice es la parte terminal del intestino grueso que en realidad no tiene una funcionalidad fisiológica y si se la quitan no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que a veces, hay algo que llamamos fecalitos, que son como semillitas, que tapan la circulación del apéndice y es ahí donde se genera el dolor”, manifestó el galeno.

Resaltó que el dolor puede percibirse en la parte baja del abdomen, en el lado derecho. Apuntó que puede corroborarse la afección midiendo los niveles de aire en el intestino y midiendo los leucocitos en sangre, las cuales son células que se encargan de defender al organismo de infecciones. Incluso, manifestó pueden hacerse ultrasonidos y otras estrategias, siendo un problema que puede atenderse de forma quirúrgica.

“Yo creo que es la más sencilla de todas las cirugías (…) No se sabe cuál es la causa, pero en el caso de los niños, pueden tener fiebre, dolor, falta de apetito, vómito. Aquí lo riesgoso y que sí es muy complicado es que se reviente el apéndice por no hacerle caso al niño, y como es la parte terminal del intestino, el pus y todo lo que hay contamina el peritoneo, y se llama peritonitis.

Incidencia

• Juárez

2021 -136

2022 - 95

• Estado

2021 - 605

2022 - 422

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS)