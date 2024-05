Atemoriza a migrantes muerte de hondureño

La muerte de un migrante, identificado extraoficialmente como de origen hondureño, atemorizó a otras personas en movilidad que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular a través de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, como ocurrió con un adolescente de 17 años de edad, quien al ver el cadáver se entregó con las autoridades para pedirles que lo devolvieran a Guatemala.

El menor dijo tener más de un mes viajando solo desde su país y sumar tres días en el bordo del río Bravo, intentando cruzar la frontera, en donde conoció al migrante centroamericano quien perdió la vida la mañana del viernes 17 de mayo en los límites de la frontera.

“Sólo lo vi aquí y hablamos un poco, es que cruzaron varias gentes ahí: ‘Yo sólo voy a esperar aquí’, me dijo, pero habíamos muchos con él, pero él estaba bien, como a las 7:00 de la noche. Ya cuando me subí, como a las 7:00 de la mañana y vi al señor que estaba sangrando de la nariz, pero yo no sé qué le pasó a él, yo no vi nada, yo sólo me pasé pues porque tuve miedo de tener más problemas”, narró quien al ver el cuerpo sufrió una crisis nerviosa.

Recibe apoyo de la AEI

Después de pedir apoyo a los policías municipales que resguardaban la zona en donde permanecía el cuerpo sin vida del hombre de entre 30 a 35 años de edad, a la altura del marcador internacional número 39, el adolescente fue resguardado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado, quienes le dieron algo de comer, un jugo y le prestaron el teléfono para que se comunicara con su familia.

Los agentes estatales lo mantuvieron con ellos hasta que llegaron por él agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para trasladarlo Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes “Nohemí Álvarez Quillay”, en donde permanecía hasta la tarde de ayer.

“No puedo pasar por aquí y ya no tengo nada de comer, no tengo dinero y necesito ayuda. Quiero volver a mi país, Guatemala, tengo tres días sin comer. Aquí estoy bien, primeramente, Dios y los policías me van ayudar”, narró.

Fue abandonado en el río

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos durante los primeros siete meses del Año Fiscal (AF) 2024 sus agentes encontraron 10 mil 259 menores no acompañados en el Sector El Paso, además de 964 que procesaron los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el mismo lapso, de octubre de 2023 a abril de 2024.

El menor nacido en octubre de 2006 aseguró que no tenía dinero para pagar a un traficante de personas, por lo que una mujer con la que viajaba lo abandonó en el río, en donde conoció al hombre quien perdió la vida el viernes, pero no formaba parte de su grupo ni supo su nombre.

Otro grupo de venezolanos lo identificó como hondureño, pero aseguraron no viajar con él ni saber sus datos personales. Narraron que la última vez que lo vieron fue aproximadamente a las 2:00 de la mañana del viernes, cuando ingresó a Estados Unidos y aproximadamente a las 5:00 supieron que había un hombre herido y luego les dijeron que se trataba de él.

Los extranjeros dijeron sentir temor de que las autoridades los vieran platicando con los medios de comunicación y después tuvieran represalias al ingresar a Estados Unidos, por lo cual se alejaron del lugar.

Aparentemente, el hombre viaja solo había llegado el jueves 16 de mayo hasta el bordo del río Bravo.