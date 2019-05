Atacan a dos estudiantes de la UTCJ al salir de clases

Ciudad Juárez— Una mujer denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de un robo con violencia cuando se dirigía a su casa al salir de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ). La víctima narró que la agresión ocurrió cuando caminaba con una amiga por un lote baldío cercano a un centro comercial.

Los probables atacantes interceptaron a las dos mujeres entre bulevar Independencia y avenida Juárez 2000.

“Mi amiga alcanzó a correr pero a mí me jalaron de la mochila, yo me defendí y forcejé pero me golpearon en el piso y casi me clavan un cuchillo en el cuello pero lo alcancé a agarrar y me cortó el dedo. Gracias al cielo salieron unos vecinos porque mi amiga gritó por ayuda, tengo tres puntadas en la mano y moretones en todo el cuerpo”, narró la mujer que se identifica como Yazmín.

En la publicación, que acompaña con fotos de las probables lesiones que sufrió, la mujer exhorta a la población en general a extremar precauciones ante el número de robos que se están registrando en las colonias al suroriente de la ciudad.

Idaly Meléndez, vocera de la UTCJ, dijo que buscaban los datos de la mujer que hizo público el ataque para establecer si es estudiante de esta universidad, a fin de ofrecerle el apoyo que requiera.

Esta publicación ha sido compartida más de mil veces y entre los comentarios varios usuarios de la red social Facebook han expuesto hechos similares en fraccionamientos y colonias ubicadas al suroriente de la ciudad.

[email protected]