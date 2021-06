Ataca Municipio obras irregulares de BRT-2

Omar Morales / El Diario de Juárez

Las dos estaciones subterráneas de la segunda ruta troncal (BRT-2) en el túnel de la 16 de Septiembre no son factibles debido a que la estructura del paso a desnivel no soportaría la obra, afirmó el alcalde Armando Cabada.

“Yo creo que sí se tienen que cancelar, deberán replantearlas, pensar en estaciones fuera del túnel, antes o después”, declaró ayer.

Dijo que esto se determinó luego de los resultados de una serie de dictámenes que la Dirección General de Desarrollo Urbano solicitó a Luis Ríos, el encargado de la construcción del paso a desnivel en el 2012, y a ingenieros estructurales.

“Simple y sencillamente todas las recomendaciones eran en sentido negativo, que los pilotes que están ahí no soportaban la infraestructura. Escarbar para hacer ahí mismo estas dos estaciones lamentablemente no da estructuralmente”, mencionó Cabada.

Una vez con los dictámenes emitidos por los profesionistas, la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró la obra porque, además, no tenía la licencia de construcción, detalló el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Desarrollo Urbano notificó al Estado el pasado primero de junio que no podían trabajar por no contar con el permiso, y el 4 de junio se clausuró la obra por no haber dado cumplimiento, informó la titular de la dependencia municipal, Lilia Ana Méndez Rentería.

Ortega Aguilar explicó que al excavar para construir las dos estaciones subterráneas –una ubicada a la altura del Muref y otra de Catedral–, se debilitarían los pilares del paso a desnivel.

“Incluso hay situaciones que no están tomando en cuenta, porque se destruyó una de las partes del puente que funcionaba como contención ante la lluvia”, agregó.

Dijo que las bombas del túnel están diseñadas para sacar agua, no lodo, y si actualmente hay una lluvia, acarrearía toda la tierra de las excavaciones que se hicieron y llenaría las bombas de lodo.

“Se echarían a perder las bombas y se inundaría el puente”, anotó.

En el proyecto ejecutivo de la obra que se entregó al Municipio no se encontraron las soluciones que garanticen la estabilidad del puente, y por ello se decidió no autorizarla, mencionó.

“Lo que nos explican los ingenieros estructuristas es que de la forma que está construido el puente se tienen que cuidar los pilotes sobre los cuales está el puente, y ya con la excavación y parte de la ejecución de los paraderos subterráneos, esto obliga a demoler algunos de los pilotes y eso es lo que pone en riesgo el puente, por eso nos oponemos a que sigan adelante”, expuso Ortega.

Agregó que las estaciones subterráneas en esa zona de la ciudad podrían ser inseguras y aparte no se tomó en cuenta la línea de autos que van rumbo a El Paso, Texas.

“Esto no es un tema personal, esto no es un tema político. Las elecciones afortunadamente ya quedaron atrás, esto es un tema de responsabilidad para con nuestra ciudad”, puntualizó Ortega.

Aun iniciados los trabajos de las dos estaciones subterráneas en la zona Centro con costo de 42 millones 465 mil 322 pesos, las desarrolladoras Gema y Diseño y Construcción Convexa se vieron obligadas a “pausar” las obras tras la detección de suelo inestable y otras situaciones no previstas por el Estado ante la falta de planos del lugar.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo, aseguró que los proyectos no serán concluidos por la administración de Javier Corral debido a una serie de “imponderables” como líneas de agua, gas y fibra óptica que no estaban contempladas en el plan original. El presidente municipal externó ayer que el Estado tendrá que replantear la ubicación de esas dos estaciones y ver también los tiempos, si alcanzan o no a construir otros paraderos.

“Afortunadamente no le intervinieron de manera drástica; creemos que lo podrán solventar y arreglar rápidamente. Debemos apurarnos porque al final del día todos somos Ciudad Juárez, porque si nos llega una lluvia pueden presentarse problemas. Ojalá y esto se subsane cuanto antes”, declaró Cabada.

Cronología

Diciembre de 2020

*Inician las obras de dos estaciones sobre la avenida 16 de Septiembre, sin licencia de construcción de la Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU).

*La DGDU consulta al encargado de construir el túnel y a ingenieros estructuristas, y se determina que no es factible hacer ahí los dos paraderos porque afectarían los pilares del puente.

1 de junio de 2021

DGDU notifica oficialmente al Estado que no pueden continuar con los trabajos por carecer de permisos.

4 de junio de 2021

Se clausura la construcción por no haber dado cumplimiento a la primera notificación

