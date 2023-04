Aspirantes, ansiosos por conocer los resultados

Ciudad Juárez.— Acompañado por su madre Ana María, Iván García y su amigo Alejandro acudieron ayer a presentar su examen de admisión para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

A Iván y a Alejandro les tocó realizarlo a la 1:30 de la tarde pero llegaron mucho antes, ya que aseguran que finalmente llegó el día que durante mucho tiempo esperaron.

“Me preparé a través de un estudio algo metódico durante las vacaciones de Semana Santa ya que era el tiempo que tenía libre, y recordando, porque algunos temas son viejos y se pueden llegar a olvidar, entonces todo fue a través de desempolvar un poco la memoria y aprender otra vez”, dijo Iván, quien presentaría examen para la carrera de Nutrición.

“Es una carrera que me llama mucho la atención, me gusta todo lo que tiene dentro de su campo de estudios, y por eso estudié tanto en las vacaciones, ahorita antes del examen me siento algo ansioso, un poco estresado pero con fe de que puedo lograr pasar”, mencionó Iván.

Por su parte Alejandro Martínez acudió a presentar el examen para Medicina, una de las carreras de mayor demanda en la máxima casa de estudios.

“Desde el año pasado estuve teniendo sesiones de estudio durante la semana, estudiaba cinco días a la semana durante dos o tres horas diferentes temas, desde los más básicos hasta los más nuevos, ahorita me siento nervioso y un poco preocupado”, mencionó.

Los primeros exámenes para ingresar a la máxima casa de estudios iniciaron ayer en el Centro de Evaluación Académica (CEA) y continuarán durante los próximos días dependiendo de la fecha que se indicó al momento de tramitar la ficha.

El Departamento de Comunicación Social informó que para el semestre agosto-dicembre 2023, se cuenta con 13 mil 975 aspirantes a ingresar, de los cuales 13 mil 249 son de Ciudad Juárez.

De Ciudad Universitaria son mil 889 aspirantes, mil 759 en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), 4 mil 259 en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), 3 mil 265 de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y 2 mil 077 de Ingeniería y Tecnología (IIT).

El próximo sábado 22 de abril 364 personas aplicarán el examen en Cuauhtémoc y 362 en Casas Grandes, se indicó.

“Yo como mamá me siento emocionada, ansiosa, pidiéndole a Dios que no solamente ellos la pasen sino que todos los muchachos que están emprendiendo este camino y que están empezando a graduarse de su prepa, pues lógicamente es para superarse, para superar nuestra sociedad. Necesitamos muchos médicos, muchas personas que nos ayuden en este ramo”, expresó Ana María García.

La cantidad de aspirantes es casi el doble del semestre anterior, cuando en octubre pasado realizaron el examen 6 mil 828 aspirantes para ingresar al actual semestre, refiere el archivo periodístico.

13,975 solicitantes

13,249 en Ciudad Juárez

• ICB 4,259

• ICSA 3,265

• IIT 2,077

• CU 1,889

• IADA 1,759

364 en Cuauhtémoc

362 en Nuevo Casas Grandes