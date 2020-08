Aspira a la gubernatura alcalde de Guachochi

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El presidente municipal de Guachochi, Hugo Aguirre García, aceptó su intención de participar en el proceso interno para la elección de candidatos a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Se me ha nombrado en columnas de medios informativos, me mencionan algunos actores políticos estatales también, y claro que me gustaría participar para la gubernatura”, comentó el edil en entrevista para este medio.

Aguirre García aseguró que, si el partido le da la oportunidad de participar por la candidatura, solicitará licencia a su cargo, “tenemos buena relación con el partido, hemos sido disciplinados y consideramos que somos un cuadro fuerte para la siguiente contienda”, apuntó.

“Vamos a darle el voto de confianza a nuestros líderes y esperemos que tomen en cuenta a los cuadros que van a participar en las próximas elecciones”, confió el edil.

Guachochi ha atravesado por una crisis económica derivada de las restricciones impuestas por la contingencia sanitaria que provocaron la cancelación de al menos 18 eventos masivos, así como la reducción en la cantidad de turistas que se recibieron durante la temporada veraniega, en relación con el registro del año pasado.

Esta situación hizo que el municipio dejara de percibir alrededor de 30 millones de pesos en ingresos turísticos, sin embargo, la actividad ha visto un repunte en las últimas dos semanas en las que se registró un incremento del turismo.

“Estamos trabajando para que este impacto negativo sea menor, parte de la reactivación económica en el municipio lo haremos con empleo emergente temporal junto con Gobierno del Estado”, detalló, y agregó que otro factor que aquejó la región es la sequía, que ha provocado que no haya cosechas de frijol ni avena este año.

Aguirre García adelantó que el próximo 5 de septiembre llevará a cabo su informe de gobierno, el cual será transmitido vía remota en redes sociales y en el que habrá solamente algunos invitados especiales en forma presencial.

Al respecto del regreso a clases mañana lunes, el edil consideró que será un reto llevar las instrucciones a las comunidades indígenas en las que no sólo no existe el servicio de Internet, sino que tampoco llega la señal de televisión.

“Va a ser más complicado en nuestras zonas, el tema de llevar esa comunicación sobre todo para niños indígenas será un reto para las instancias educativas, la televisión no llega a todos los lugares, es un reto definitivamente”, dijo.

pjuarez@redaccion.diario.com.mx