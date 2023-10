Asoman las primeras flores para difuntos

Ciudad Juárez.- Los tonos morados y amarillos ya comienzan a cubrir los campos que se encuentran sobre la carretera Juárez-Porvenir en el poblado de Loma Blanca.

Son los sembradíos del señor Humberto, quien desde hace más de dos semanas comenzó con la siembra de cempasúchil y mano de león, flores que cobran mayor relevancia para el “Día de Muertos” el 2 de noviembre.

Desde los tiempos prehispánicos, estas flores son utilizadas en altares, tumbas y lugares como una forma de guiar a las almas. Su fragancia y color son los principales aspectos para ornamentar, pues en la cultura mexicana, el cempasúchil representa el amor y la añoranza que los vivos le dedican a los muertos.

Oriundo de Durango, el señor Humberto vio desde 1996 –cuando llegó a Ciudad Juárez– la oportunidad no sólo de iniciar una vida nueva con su familia sino una manera de tener estabilidad económica por los conocimientos previos de siembra que adquirió en su lugar de nacimiento.

Pese a que probó suerte en otras tierras como en San Agustín y Samalayuca, Juárez fue el lugar más oportuno para trabajar, asegura Humberto.

Aunque desde un inicio, su emprendimiento lo llenó de experiencias desagradables como cosechas echadas a perder y trabajadores que jugaban con su tiempo, menciona que nunca se rindió y fue constante.

“Yo lo hago porque me gusta y no porque lo tenga que hacer, la verdad es mucha friega como para no hacerlo porque me gusta. Disfruto desde que comienzo con el sembradío hasta que ya está la flor, eso es lo que sé hacer yo”, dijo el productor.

Su jornada comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche durante toda la semana para que a partir del 25 de octubre ya se comience a distribuir su producción entre otros comerciantes de flores.

Ciudad Juárez se caracteriza por tener un clima extremo en cada estación del año, sin embargo, Humberto menciona que esto no le ha impedido que año con año cumpla con el sembradío, “no me gusta decir las fechas, pero ya tengo todo calculado”.

“Para empezar a trabajar la flor se tienen que hacer varios surcos, alrededor de 70 con agua, de ahí meto a trabajar a la gente para que haga la técnica de la escarda y comience a sembrar”, mencionó.

Explicó que son alrededor de más de 20 personas que recluta a través de Facebook en estas temporadas para trabajar con una hectárea y media.

“La mayoría de mis trabajadores son mujeres y niños, pero la verdad sí es un trabajo muy pesado porque la mayoría del tiempo es andar agachados y aparte tienen que ser cuidadosos para no maltratar el campo”, dijo el productor.

En la entrevista, Humberto, de 59 años de edad, comenta que como se encuentra en la orilla de la carretera, algunas personas que pasan por el área se bajan a tomarse fotos por la increíble vista que la flor de cempasúchil y mano de león ofrecen. “Esto es un arte porque aquí no se conocía este proceso, yo la traje porque nadie sembraba y desde entonces soy el único productor de esta comunidad”.

Es padre de tres hijos, quienes ya cuentan con una carrera universitaria, pero que en sus tiempos libres le ayudan con el proceso de la cosecha. “Si yo llegara a faltar algún día no sé si ellos quieran seguir con esto”, dice.

Para él, más que un sustento económico, es un hobbie que lo mantiene activo, ocupado y contento “es lo único que sé hacer, tanto que también tengo un vivero cerca de aquí en el que podrán encontrar cualquier tipo de planta”, dijo Humberto.

