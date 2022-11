Asistirá alcalde a marcha para apoyar a López Obrador

Ciudad Juárez.— El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que mañana domingo participará en la marcha en la Ciudad de México a la que convocó el presidente de la República, Andrés López Obrador, con motivo de sus cuatro años de Gobierno.

“Sí, ahí vamos a estar para estar apoyando al presidente López Obrador”, respondió a los reporteros.

Expuso que será una manifestación muy grande a favor del presidente de la República.

“Yo creo que de alguna manera se ha abusado en la crítica en contra del presidente con mentiras, por una iniciativa electoral que toda la vida se había pedido y ahora con mentiras se está queriendo engañar a la ciudadanía, creo que habrá un gran respaldo al presidente y nosotros queremos estar ahí”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que marchará el domingo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino con motivo de sus cuatro años de Gobierno.

El mandatario dijo que la marcha será para ver si la gente está contenta a “cuatro años de la transformación”.

Indicó que llegará al Zócalo en la marcha y posteriormente rendirá su Informe de Gobierno.

“Para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien”, comentó.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, podría ser la última que encabece.

“Es que puede ser la última, aunque no puedo decir, ha sido de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino, nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”.