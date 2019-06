‘Asimilar a migrantes, la mejor estrategia’

Ciudad Juárez— Mientras que el presidente de Estados Unidos Donald Trump utiliza a los migrantes como bandera política para su reelección, México debería aprovechar el escenario para elevar su productividad, destacaron especialistas en finanzas y migración.

“Asimilarlos es la mejor estrategia para México, pero con inteligencia de elevar la productividad. Sumar a estos migrantes puede elevar la fuerza productiva del país y que nos ayuden a sostener la bomba de tiempo, que es nuestro bono demográfico, y alejarla más. O acrecentarla porque no tengamos la capacidad productiva de esos migrantes”, comentó Alejandro Sandoval Murillo, presidente en Ciudad Juárez del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Esto luego de que el presidente estadounidense amenazó desde la tarde del jueves pasado que impondrá aranceles del 5 por ciento a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio y que cada mes continuará incrementándolos hasta llegar al 25 por ciento en octubre si México no frena el flujo migratorio.

Para Sandoval Murillo se trata de un tema electoral que está utilizando previo a las elecciones del próximo año, aunque de convertirse en una realidad sus amenazas sí podrían ser excesivamente dañinas para la economía, pero no solamente para la mexicana, sino también para la estadounidense, principalmente para Texas.

“Es más un tema político electoral, que propiamente un asunto de seguridad nacional o de inminente gravedad para las partes. Está en campaña. Donald Trump está en campaña. La elección fue en 2016, desde 2015 empezó a atacar a México; la elección esta vez es en 2020, y estamos en 2019, ya está atacando otra vez a México. Ya está en campaña. Pero tiene poder, esa es la diferencia de hace cuatro años”.

Dijo que en 2018 se exportaron 350 mil millones de dólares de México a Estados Unidos, 30 mil millones de ellos en vehículos ligeros y 20 mil millones computadoras y electrónicos, entre otros.

“No producimos un producto final, son productos que se hilvanan, que van, regresan, vuelven a ir, vuelven a regresar y cada vuelta va a estar subiendo su precio. Obviamente eso puede distorsionar de manera absoluta las cadenas productivas que se tienen en el área TLCAN, porque no sólo es México, sino también Canadá. Y en ese sentido pues obviamente puede generar graves conflictos para la economía tanto estadounidense, en materia de inflacionarse, o que dejen de comprar productos para México”, sin embargo hoy en día no tiene sustitutos.

El presidente del IMEF destacó que México debería de aprovechar el escenario migratorio, porque el país cuenta con “una bomba de tiempo” que entre 20 y 30 años va a empezar a estallar, que es el bono demográfico, debido a que ya no nacen tantos hijos y habrá menos gente que pueda mantener los sistemas de pensiones, a quienes cuenten con ella puesto que se habla de 30 millones de personas en México en el comercio informal.

“Pero en Estados Unidos esta bomba de tiempo está más cerca, su generación más productiva ya está en época de retiro y los que están jóvenes, la mayoría son migrantes”, destacó.

Por ello, la perspectiva del Gobierno mexicano debe de ser “o vienes y te quedas o no pasas. No me convierto en tu pared, aprovecho el escenario o no hay paso. Lo cierto es que es un tema muy complejo, hablas de seres humanos que huyen de escenas muy extremas”, y tampoco puedes cerrarles la puerta, apuntó.

Jesús Peña Muñoz, investigador del departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (Colef), también destacó la oportunidad de generar empleo y desarrollo económico en los países de origen de las personas migrantes, contrario a las estrategias que están llevando a cabo México y EU.

“Hay una oportunidad de vincular las agendas tanto del Gobierno mexicano y de Centroamérica especialmente, que es de donde vienen los migrantes, y de Estados Unidos”, lejos de la “locura increíble” que pretende implementar Trump, señaló.

Según datos de la Patrulla Fronteriza sector El Paso ha detenido a más de 130 mil migrantes de octubre a la fecha, mientras que en el mismo período anterior la cifra fue de 16 mil detenciones tras haber cruzado la frontera.

Estadísticas del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) suman en los últimos siete meses 16 mil migrantes registrados en Ciudad Juárez para formar parte de una lista de espera para cruzar la frontera y solicitar el asilo político de manera legal, de los cuales más de 11 mil ya han cruzado por el puente internacional Paso del Norte, donde han sido recibidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

Del 26 de marzo a la fecha, suman más de 3 mil 500 los migrantes centroamericanos que han sido retornados a esta ciudad como parte del Programa de Protección a Migrantes (PPM) que implementó Estados Unidos en acuerdo con las autoridades mexicanas para que esperen aquí su proceso de refugio estadounidense, sin embargo ya les están dando su primera cita ante la corte hasta el segundo semestre del próximo año.

