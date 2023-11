Asignarán locales del Borunda en diciembre

Ciudad Juárez.- De los 51 locales que hay en el parque Borunda, 35 están ocupados por comerciantes que se encuentran al día en el pago de su renta y permisos para ejercer el comercio, afirmó el director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga.

Dijo que el resto de los espacios se asignarán antes de que se acabe el año a los comerciantes que ofrezcan algo diferente a lo que ya se vende en el lugar.

“Sí tenemos solicitudes, pero no tenemos el mecanismo para seleccionarlos, la idea es que no se dupliquen los negocios, que sea variado, no hemos definido”.

La dependencia hizo un operativo en julio en el parque Borunda para revisar los locales que hay en el lugar.

Los locatarios del parque Borunda no estaban regularizados por el Municipio, y por ello la dependencia realizó el operativo para poner orden, se informó. Urquidi dijo que de los 51 espacios, 16 los usaban como bodegas.

El director de Regulación Comercial aseguró que de inmediato 35 comerciantes se pusieron al corriente en sus trámites; pagaron sus rentas (2 mil pesos mensuales, aproximadamente), así como los permisos para ejercer el comercio.

Además, los que venden alimentos se realizaron las pruebas de laboratorio que los acredita como aptos para manejar comida.

Afirmó que hay 12 comerciantes que se ampararon porque el Municipio les retiró los locales, y aunque se les negó en una primera instancia recurrieron a una apelación.

El funcionario declaró que las personas que se ampararon pertenecen a una sola familia, tenían acaparados los espacios y estaban sin pagar renta desde hace años.

Instalarán ‘villa navideña’

Agregó que el parque Borunda se rehabilitó por parte de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y en esta temporada se instalará como una villa navideña.