Asigna Municipio 7 mdp para becas universitarias

Ciudad Juárez.- Debido a que el Gobierno del Estado únicamente brindó becas a estudiantes que ingresaron a la universidad en enero de este año, el Municipio continuará con este mismo programa, ya que se había pensado cancelarlo para no empalmar los apoyos, indicó el director del Instituto Municipal de la Juventud, Raúl Fajardo Zaldívar.

Agregó que la convocatoria de este año se lanzará a finales de mayo, para inscribirse en el semestre agosto–diciembre.

“Vamos a hacer la convocatoria, tenemos 7 millones de pesos asignados, sin embargo, esto no es para que la gente se preocupe porque el año pasado nos ampliaron el presupuesto a lo que necesitamos y yo creo que este año no va a ser diferente, vamos a ampliar el presupuesto lo que sea necesario para apoyar a todos los jóvenes que se inscriban”, indicó.

Expuso que el año pasado se otorgaron 2 mil 293 apoyos por un monto total de 7 millones 760 mil pesos, y en el 2022 fueron mil 437 becas.

Aseguró que se autorizaron a estudiantes que ingresaron por primera vez a instituciones superiores públicas que hay en la ciudad, tales como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Tecnológica, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y la Normal.

“El Gobierno del Estado inició unas becas muy similares iguales a las nuestras, las sacaron en diciembre para el semestre de enero y nosotros pensábamos que tal vez no era de una ocasión, si no que iba a ser un proyecto para apoyar a los jóvenes de manera continua y estábamos viendo la manera que el presupuesto de becas de acceso a la universidad lo podíamos asignar para algún otro tipo de becas, sin embargo, vemos que al parecer sólo fue un proyecto de una sola vez, entonces como aún no tienen presupuestado nada para el semestre de agosto, nosotros que ya tenemos el dinero vamos a sacar el proyecto”, manifestó.

La coordinadora de Vinculación zona Norte del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Teresa Faudoa, acudió ayer a la comisión edilicia de la Juventud y dio a conocer que en enero dentro del programa del Estado “Juntos iniciamos tu universidad” se otorgaron 2 mil 486 becas a estudiantes de 17 a 29 años de todas las universidades.

Indicó que la inversión que se hizo fue de cerca de 10 millones de pesos.

Agregó que a la fecha no hay una autorización ni presupuesto para continuar con el programa para el siguiente semestre. (Araly Castañón)