Así encontraron a los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros

Nueva York.- Una llamada anónima llevó a las autoridades mexicanas a una remota choza en donde los cuatro estadounidenses secuestrados se encontraban, señalando que había hombres armados, personas que tenían vendados los ojos y mucha actividad alrededor del rancho.

El martes por la mañana, autoridades se dirigieron hacia esa área rural situada al este de Matamoros, saliéndose de la carretera y manejando por caminos remotos de terracería en busca del lugar que les describieron, de acuerdo a documentos sobre la investigación mexicana que fueron vistos este viernes por The Associated Press.

Finalmente, avistaron una choza de madera alejada de las casas o negocios, rodeada de arbustos y una camioneta pick up estacionada afuera que se parecía a la que los estadounidenses fueron subidos el pasado viernes. Luego empezaron a escuchar a alguien que gritó “Ayuda!”.

Dentro de la choza, según los documentos, Latavia “TAy” McGee y Eric Williams tenían vendados los ojos. Además de ellos estaban los cuerpos de Shaeed Woodard y Zindell Brown, envueltos en cobijas y bolsas de plástico. Cuando llegaron las autoridades, McGee y Williams gritaron desesperadamente en inglés.

Un guardia que trató de escapar por la puerta trasera fue aprehendido rápidamente, según los documentos. El hombre vestía un chaleco táctico, pero no se menciona que estuviera armado.

Los cuatro estadounidenses cruzaron a Matamoros provenientes de Texas para que McGee se sometiera a una cirugía cosmética. Aproximadamente al medio día, fueron baleados en el centro de Matamoros y luego subidos a una camioneta pick up.

Otro amigo, quien permaneció en Brownsville, llamó a la policía después de no tener contacto con el grupo que cruzó la frontera.

Una mujer mexicana, Areli Pablo Servando de 33 años, también fue abatida, al parecer por una bala perdida.

En la carta obtenida por The Associated Press a través de un oficial estatal de Tamaulipas, el jueves, el grupo Escorpión, una facción del Golfo del Cártel se disculpó con los residentes de Matamoros en donde los estadounidenses fueron secuestrados, Servando, y los cuatro estadounidenses y sus familias.

Aunque los familiares de los estadounidenses secuestrados dijeron que esa disculpa no disminuía el dolor de sus seres queridos que fueron abatidos o heridos.

El padre de Woodard dijo que se quedó sin habla al escuchar que el cártel se había disculpado por el violento secuestro que fue captado en video y que se propagó rápidamente en línea.

“He tratado de entender esto durante toda la semana. No he podido descansar, ni dormir ni comer. Es doloroso ver que te quiten a tu hijo de esa manera, de una manera tan violenta. Él no lo merecía”, le comentó James Woodard a los reporteros este jueves, refiriéndose a la muerte de su hijo.

El primo de Williams, quien fue baleado en la pierna izquierda durante el secuestro, dijo que su familia está “contenta” de saber que está vivo pero no acepta las disculpas del cártel.

“Eso no cambia en nada el sufrimiento que pasamos”, le comentó Jerry Wallace a AP este jueves.

Wallace de 62 años, le hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y México para que resuelvan mejor la violencia de los cárteles.

El embajador de Estados Unidos Ken Salazar les dijo a los reporteros este viernes que los oficiales estadounidenses habían contactado directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el fin de semana para pedir su ayuda para localizar a los estadounidenses desaparecidos en Matamoros.

Agregó que el cártel “debe ser desmantelado”.