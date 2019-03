Asfixia PAN estatal al municipal

A pesar de que Juárez representa el 39.25 por ciento de los votantes del PAN en el estado, el Comité Municipal del partido denunció falta de recursos y pidió solución a su reclamo de aumento de un millón 600 mil pesos a su presupuesto.

“Nos quieren asfixiar financieramente por no ser los favoritos de la cúpula; el PAN estatal nos manda lo mínimo indispensable para que el partido apenas sobreviva en Juárez”, dijo el presidente local de Acción Nacional, Joob Quintín Flores Silva.





‘No hay ni para dar mantenimiento al edificio’

Para este año el partido en el estado obtuvo un presupuesto de 38 millones 312 mil pesos como prerrogativa del Instituto Estatal Electoral (IEE).

De ese monto la dirigencia estatal determinó un presupuesto anual de 2 millones 200 mil pesos para los gastos del Comité Municipal en Juárez que, de acuerdo con Flores Silva, son insuficientes.

“Eso no nos alcanza para nada. No podemos darle mantenimiento al edificio ni pagar un sueldo digno a nuestros trabajadores, mucho menos acciones de propaganda partidista. Hemos pedido un incremento en nuestro presupuesto, pero la dirigencia estatal no ha contestado”, señaló.

Agregó que tan sólo 600 mil pesos se van en gastos de oficina, intendencia y pago de servicios; el resto en la nómina.

El Comité Municipal del PAN solicitó a la dirigencia estatal el incremento de su presupuesto a 3 millones 800 mil pesos anuales durante la pasada sesión de Comité y se definió un plazo de 15 días para que respondiera a la petición.

El plazo terminó ayer y “nadie en el PAN estatal contestó a la solicitud. Ahora tendremos que definir estrategias como realizar rifas o eventos benéficos para conseguir dinero, que por ser el segundo municipio con más militantes deberíamos tener justamente”, enfatizó Flores Silva.

Agregó: “No podemos estar sujetos a estar solicitando apoyo tras apoyo, este comité tiene la suficiente madurez política como para ejercer más presupuesto”.

Dijo que la pasada presidencia local del PAN tenía un presupuesto superior en 130 mil de pesos, que fueron cortados a la entrada de la administración estatal de Rocío Reza Gallegos.

“Esperamos que rectifique la presidenta. Ella se comprometió a ayudar a Juárez dentro de su programa general, esperanzados a que se incluya a la ciudad en su Plan Juárez. Es imposible que deje a este comité sin apoyo y sin recursos”, añadió. El Plan Juárez es una iniciativa de Reza Gallegos en la que se pretende extender el número de militantes en la frontera a través de acciones directas desde la dirigencia estatal, “a veces sin tomarnos en cuenta en lo local”, dijo el dirigente.

“Debemos caminar juntos, somos del mismo partido y no debe haber ese tipo de presiones a nivel interior, la política es de acuerdos, yo quiero llegar a un acuerdo”, señaló.

El político aseguró que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tiene cocimiento del tema. “La dirigencia nacional estaba esperando a que se resolviera a través de la presidencia estatal, ahora hay que esperar cómo se vendrán las cosas”, dijo Flores Silva. (Pavel Juárez / El Diario)





