Asesinó a hombre por supuesta rivalidad

Ciudad Juárez.- Una rivalidad entre grupos criminales fue la probable causa para el asesinato de Ángel Eduardo G. L., según testimonios recabados y expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de vinculación o no a proceso del acusado por el delito, Ezequiel Z. R.

Presuntamente, Z. R. es parte del grupo Artistas Asesinos, mientras que G. L. de un grupo contrario que no fue precisado.

Previo al asesinato, ocurrido en la colonia Luis Olague el 15 de julio de este año, Z. R. “cazó” a la víctima, según testigos del hecho, pues fue a buscarlo con un arma larga visible a su domicilio y gritó su nombre afuera de la casa de su familia en días previos.

“Avísale a Sony que no baje, porque se lo quieren chin...”, se cuenta en el parte testimonial.

Posteriormente, mientras G. L. volvía de imprimir una imagen para tatuársela acompañado de una persona, un automóvil azul le dio alcance, y de él descendió, presuntamente, Z. R., a quien apodan “El Cheque”.

“Sonrió como diciendo ‘ya valió v...’”, relató una de las personas que ofrecieron el testimonio del día del ataque.

El 15 de julio, cerca de las 8:00 de la noche, en el cruce de las calles Tungsteno y Cuetzalán, de la colonia Luis Olague, fue atacado a tiros. Su cuerpo quedó sobre el pavimento.

“Cuando empezó a tirar balazos corrimos al canal, pero cuando me di cuenta (Sony) se cayó. Me asusté y después me di cuenta de que el Sony estaba muerto”, finaliza el relato.

Como causa de muerte se precisó laceración visceral en cavidad toracoabdominal por disparos de arma de fuego. Fueron afectados con los tiros de que fue blanco el corazón, el pulmón izquierdo, el hígado y el estómago.

El presunto atacante, que fue vinculado a proceso por homicidio calificado, acusó tortura, aunque no fue precisado por parte de qué elementos, aunque el juez de control ordenó evaluaciones para determinar la veracidad de esta acusación.

En la continuación de la audiencia inicial, la defensa no presentó medios de prueba para intentar librar del auto de vinculación a su cliente.

El juez de control Carlos Jaime Rodríguez García fijó cinco meses como plazo para la investigación complementaria.

