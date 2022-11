Asesinan a hombre en estacionamiento

Ciudad Juárez.— Un hombre fue asesinado ayer miércoles 9 de noviembre en el estacionamiento de la tienda Costco. La víctima fue identificada en el lugar como Octavio Domínguez Mendoza, quien cayó abatido a unos metros de una camioneta Lincoln Navigator modelo 2021 en la que viajaba con su familia.

En el atentado resultó lesionado en la cabeza un menor de edad, hijo de la víctima, informaron primeros respondientes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). El adolescente fue atendido por paramédicos de Rescate Municipal.

Testigos describieron a los agresores como dos hombres muy jóvenes que llegaron al lugar a bordo de una camioneta tipo Blazer y un vehículo compacto marca Honda, ambos vehículos en color negro, y tras ubicarlo dispararon contra su objetivo.

También comentaron que en el estacionamiento se encontraba una unidad de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), asignada precisamente a la vigilancia de los comercios de la llamada Zona Dorada, sin embargo, la pareja de oficiales se limitó a acordonar el lugar sin proceder a la persecución de los atacantes.

El coordinador del Distrito Valle de la Policía municipal llegó hasta el lugar para organizar la búsqueda de los agresores y tratar de ubicar los vehículos a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Respuesta Inmediata (CERI), sin que hasta el cierre de esta edición se reportaran resultados.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron videos de algunas cámaras de circuito de varios negocios que captaron el momento de ataque, que provocó el pánico entre clientes y empleados de la tienda, se informó.

El hombre asesinado fue amagado horas antes a través de la red social Facebook, en un mensaje donde se involucra por presuntas complicidades a un exmando de la Policía estatal de apellido Ramos y al fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco. Este último previamente se desempeñó como fiscal de Distrito en Zona Occidente en los últimos cinco años y también fue coordinador de la Zona Noroeste, según informó anteriormente la Fiscalía General del Estado (FGE).

“No que muy bravo Octavio Domínguez Mendoza, alias Duro, ontas que no te vez traicionero puro a traición te llevas, desen el tiro de frente y no te miras, aquí andamos y no te miras” (sic), escribió Héctor Borrego a través de la red social Facebook.

En el mensaje menciona que Domínguez Mendoza cuenta con el apoyo de personal de la Policía estatal y de la Fiscalía de Distrito Norte.

“Van a ir callendo uno a uno de los que te apollan y salele al topon” (sic), dice el mensaje, escrito poco antes de ser cometido el crimen en el estacionamiento del centro comercial y frente a la familia de la víctima.

La Fiscalía estatal no emitió ningún comentario respecto al mensaje difundido en un perfil a nombre de Héctor Borrego. La vocera de la FGE, Sahira Castro, no respondió a las peticiones de información realizadas en torno a este caso.

El hombre asesinado iba a abordar una camioneta Lincoln Navigator, modelo 2021, color blanco con matrículas nacionales DWL 478 A y valuada en más de 2 millones de pesos; estaba registrada en Casas Grandes a nombre de otra persona, según los datos proporcionados por personal de la AEI.

Fuentes allegadas al caso refieren que la víctima está vinculada con grupos de traficantes de personas.

Los investigadores informaron de manera extraoficial que los vehículos empleados por los agresores aún no eran localizados.

Presuntamente Domínguez Mendoza contaba con órdenes de aprehensión en México y Estados Unidos, lo que no fue confirmado por ninguna corporación policiaca.