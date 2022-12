Asegura Noroña que será candidato a la Presidencia

Ciudad Juárez.- El diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña llegó a Ciudad Juárez para encabezar un mitin de asamblea informativa en la zona Centro, como parte de su gira en varios estados del país.

De visita en la frontera, Fernández Noroña insistió en que será incluido en la encuesta de Morena para la elección del candidato por ese partido a la Presidencia de la República.

“Es público mi interés por la Presidencia, quienes me acompañan al mitin no necesariamente me acompañan como simpatizantes, la actitud del presidente municipal es de recibirnos en unidad”, mencionó el legislador en conferencia de prensa previa al evento, celebrado atrás de la Expresidencia Municipal la tarde de ayer.

Adelantó que alcanzará la candidatura por coalición entre el PT, Morena y el Partido Verde el próximo año y que será incluido, luego de que ese partido y el Verde alcanzaron un acuerdo para postular a un candidato cada uno en la lista del partido del presidente.

“En otras circunstancias no tendría posibilidad de contender, pero ahora la gente quiere una profundización. Es la manera del PT de presentarme en la encuesta de Morena en marzo próximo”, consideró.

El legislador dijo que no pedirá piso parejo en el proceso de elección de candidatos en Morena, “eso es imposible, sólo que no se metan recursos públicos”, dijo.

En septiembre pasado, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad; Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, y el diputado Gerardo Fernández Noroña podrían ser candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Antes, en julio, luego de ser ratificado en la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado anticipó que el método por el cual se elegirá al candidato será una encuesta.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido afirmó que este método es uno de los más emblemáticos en la vida de Morena y garantiza legitimidad a quien resulte electo entre la militancia.

Fernández Noroña cerrará el año con un recorrido en la ciudad de Cuauhtémoc la próxima semana para luego terminar con una gira en Campeche.