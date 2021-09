Asegura Nava que la acusación en su contra es por intereses políticos

Ciudad Juárez.- A través de un comunicado a la opinión pública, Jorge Arnoldo Nava López, quien hasta ayer fungió como fiscal en la Zona Norte de Chihuahua, aseguró tener la conciencia tranquila y que por intereses políticos fue acusado como uno de los presuntos implicados en la triangulación de 2 mil 950 millones de pesos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

“Soy un conocedor de las leyes, gran parte de mi vida la he dedicado a hacerlas valer, para mí, la justicia está por encima de todo, y es por eso que esta situación me resulta sorprendente. Veo claramente una carga política en todos sus ángulos”, escribió el chihuahuense de 39 años de edad a través de sus redes sociales.

Nava López es acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró una orden de aprehensión en su contra, así como de 10 presuntos implicados más en el mismo caso por el que son buscados Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

“He dedicado mi talento y los mejores años de mi vida en la tarea de hacer valer la ley en beneficio de la sociedad, esa ha sido mi profesión y mi pasión, no me voy (a) doblegar por este señalamiento, no será este episodio el que marque mi trayectoria, porque no le encuentro otro sentido más que dañar y desacreditar”, apuntó.

Nava López, quien en octubre de 2016 fue nombrado titular de la FGE en la Zona Norte de Chihuahua, manifestó “a viva voz” ser inocente de lo que se le acusa.

“Niego rotundamente cualquier señalamiento de corrupción o mala práctica en el servicio público durante mi carrera. Tengo 18 años de trabajo en áreas de seguridad y siempre me he conducido con honestidad y lealtad institucional sin haber tenido señalamientos de esta naturaleza. Durante este tiempo he presentado 9 procesos de control de confianza en diversas instancias federales, el último de ellos en agosto 2021 en SISEN, sin que de ningún proceso se advierta algún mal resultado”, aseguró.

Dijo que de manera formal, por medio de un juzgado de distrito solicitó información a las autoridades correspondientes para saber si existe la investigación en su contra, y aseguró no tener algún sustento legal que en hasta este miércoles le indique que el caso sea real “como se ha manera en los medios de una manera superlativa”.

Nava López, quien es originario de la ciudad de Chihuahua, destacó además que su función en el órgano desconcentrado fue de siete meses, en los que participó en la creación de un centro de inteligencia, y en donde firmó un solo contrato para la construcción de dicho centro.

“Aclaro, en ningún momento –por mi nombramiento- tuve acceso al manejo y administración de los recursos, es importante señalar que esta obra que fue auditada por la Auditoria Superior de la Federación y concluyó sin ninguna observación en su momento”, agregó.

Finalmente, quien fue separado de su cargo por el titular Fiscalía General del Estado, Roberto Fierro, “para que atienda lo conducente”, aseguró tener “una conciencia tranquila y la ley de su lado.

“Con una conciencia tranquila y la ley de mi lado esperaré el resultado de mi solicitud ante los juzgados federales, e iniciaré una defensa jurídica para estar en posibilidades de aclarar esta delicada situación sin sustento. Les estaré compartiendo de manera directa mis posicionamientos y avances por mis redes sociales”, concluyó.