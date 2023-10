Asegura alcalde que federación sí está trabajando en el tema de la migración

Ciudad Juárez.- El Gobierno federal sí está trabajando en el tema de la migración, pero hay temas que escapan de su ámbito, afirmó este día el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“Hay cosas que escapan al Gobierno federal como por ejemplo lo que está pasando en Texas, hay que hablar con la verdad, la verdad de las cosas el Gobierno Federal sí está actuando en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos y tan es así que hemos visto la actividad que se ha dado; ahí está el campamento que tenemos ahora, toda la coordinación que hubo entre la autoridad norteamericana y mexicana, para empezar a resolver este problema que estamos viviendo”, declaró esta mañana, tras el anuncio del frente que encabezará el Estado para presionar al Gobierno a fin de resolver el tema de los cruces comerciales.

“Hay cosas que escapan al Gobierno mexicano porque están pasando en el Gobierno norteamericano y es un tema que tendrán que resolver nuestros vecinos, que es por ejemplo estas revisiones que hace el Gobierno de Texas a toda la carga que cruza por la frontera y ese es un tema que escapa al Gobierno mexicano”, indicó.

Aseguró que este asunto obviamente ya se ha planteado a Estados Unidos.

“Yo respeto mucho a la gobernadora, no comparto que el Gobierno federal no esté actuando, yo pienso que si está actuando y que lo he dicho; hay una idea de utilizar el tema con tintes electorales, yo creo que eso no es bueno, pero finalmente yo respeto”, añadió.

Dijo que el Municipio está trabajando y atendiendo directamente el problema con acciones directas y concretas como la operación del albergue Kiki Romero y como el refugio temporal que se encuentra a un costado del puente internacional de la Lerdo, el cual se abrió en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.