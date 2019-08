Asaltabancos dice que sólo viene a Juárez a robar

El Ministerio Público (MP) presentó el pasado miércoles cargos legales contra un presunto asaltabancos, por un robo a mano armada cometido el pasado 13 de julio en una sucursal de la cadena de farmacias “Guadalajara”.

El acusado es Jesús Adán Rodríguez Valenzuela, quien fuera de audiencia dijo que él vive en el estado de Sinaloa y sólo viene a Ciudad Juárez a robar.

Al presentar la denuncia penal una de las víctimas —de identidad protegida— señaló que alrededor de las 18:00 horas del 13 de julio él se encontraba laborando cuando un hombre ingresó al negocio, ubicado en la calle Simona Barba número 5420 en el interior de una plaza comercial del mismo nombre, y que se acercó al área de la farmacia. Unos tres minutos después, el recién llegado le ordenó apagar su celular y abrir la caja registradora.

La víctima respondió que no podía abrir la máquina, por lo que el ladrón le mostró un arma de fuego que llevaba fajada a la cintura y le dijo que se trataba de un asalto. Entonces el empleado obedeció la instrucción, y el responsable tomó el dinero de las ventas así como un celular; enseguida le indicó que junto a un cliente de la tercera edad que estaba en el lugar se fueran a la parte posterior del establecimiento.

Esa víctima acató la orden y al estar en la bodega encontró a tres de sus compañeros hincados, quienes le preguntaron si el asaltante ya se había ido.

Otro de los empleados indicó en su denuncia haber visto que el asaltante traía una bolsa colgada, como atravesada en el pecho, y cuando entró a la tienda caminó atrás de él y observó que el desconocido sacó un arma de fuego para amagar a uno de sus compañeros una tercera víctima.

“Yo lo seguí pero cuando llegué me di cuenta que le estaba apuntando a mi compañero en el pecho con un arma de fuego tipo revólver de color gris. Cuando se percató de que yo estaba atrás, él volteó hacia mí y también me apuntó con la misma arma en el pecho luego me dijo que me pusiera enseguida de mi compañero, es decir, atrás del mostrador. Él se fue atrás de mí y nos llevó a la primera caja registradora de la farmacia, nos dijo a los dos que abriéramos esa caja o si no nos iba a matar”, declaró una de las víctimas también de identidad reservada.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa, el monto de lo robado fue de seis mil pesos así como el celular de uno de los empleados. Precisamente esta última víctima rastreó su teléfono y pudo conocer que el aparato estaba en el autohotel Las Fuentes, ubicado en la avenida Vicente Guerrero y Paseo Triunfo de la República.

El pasado 18 de julio, Jesús Adán Rodríguez Valenzuela fue acusado de haber robado el banco Santander. En esa ocasión el monto de lo sustraído fue de 265 mil 550 mil pesos. Además datos oficiales indican que él tiene unas cinco causas penales por diversos robos.

Rodríguez Valenzuela también se hace llamar Blas Cereceres Espinoza, Irving Alan García López, Jesús Avilés González y Fernando Mickey Castañeda.

El juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar programó la audiencia de vinculación o no a proceso para ayer y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.





