Arrumban toboganes del Parque Central

Ciudad Juárez— Los toboganes del Parque Central Oriente, que duraron años sin usarse pese a que fueron parte de una inversión millonaria durante los años noventa, aparecen abandonados en un centro comunitario de Riberas del Bravo.

Algunas de las piezas, junto con ejercitadores, también están aglutinadas sobre el piso en una sección del estacionamiento del Colegio de Bachilleres en el mismo parque, en la zona poniente.

Tras las obras de remodelación que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en la administración del exgobernador Javier Corral Jurado el año pasado, fueron desinstalados y amontonados en dichos lugares.

El exsubsecretario de Desarrollo Social, Darío Cárdenas Monárrez, quien entonces firmó como responsable de su resguardo, expuso que “no se supo qué hacer con ellos”.

Lo anterior, dijo, debido a que no hay facturas de su adquisición.

“Nosotros no pudimos destrabar algún trámite de manera transparente. El problema es que el parque pasó por tantas administraciones, no de Gobierno, sino del parque, que no hay nada”, señaló.

Archivos periodísticos señalan que las estructuras se instalaron en 2014 como parte de una inversión de 7 millones de pesos destinada por los gobiernos municipal y estatal para instalaciones deportivas.

Además, que ese año y en 2015 la Federación aportó otros 100 millones de pesos para reacondicionarlo para el uso exclusivo de policías y sus familias.

Desde 1994, durante su edificación, ya se habían invertido al menos 94.9 millones de pesos.

El parque, sin embargo, nunca cumplió su cometido y estuvo cerrado la mayor parte del tiempo hasta que el año pasado, la SCOP destinó una cifra superior a los 300 millones de pesos para hacer otra remodelación.

Díaz Monárrez apuntó que los toboganes están en buen estado, pero lógicamente desarmados.

“No sé qué tenga pensado hacer la nueva administración o cómo tenga pensado hacerlo. Nosotros no pudimos destrabar de manera transparente” el trámite para venderlos, señaló.

“Atoró las cosas, que nadie tiene datos, te digo que ni la factura se encontró para poder darlo de baja y hacer algo con él. Por eso se retiró y se puso a resguardo”, indicó.

Incluso mencionó que hubo la petición de otro Municipio, pero al no poder destrabar el trámite de la factura, esta acción no se concretó.

