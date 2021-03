‘Arropan’ sus tradiciones

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Lorena cocina en el comedor comunitario Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Una mujer con su hijo Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Dos rarámuris durante la preparación de albóndigas y tortillas Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Lorena pica cebolla

Ciudad Juárez— Orgullosa de su amplia falda colorida que se ondea a cada movimiento que hace mientras prepara el caldillo para las albóndigas, “echa” tortillas, pica verduras y vigila el arroz, Lorena está casi lista para alimentar a cerca de 100 niños de la colonia Tarahumara, ubicada al poniente de la ciudad.

El faldón cosido a mano identifica a la mujer rarámuri, que entre su trajín diario se da tiempo para meditar su femineidad y el rol que juega dentro de la comunidad que mantiene sus costumbres mientras se adapta a los chabochi (término que le dan a los mestizos y significa “los que tienen barba”).

“Ser mujer, ‘muki’… a mí me gusta ser mujer porque aquí les haces la comida con amor a todos los niños, más cuando miras que están comiendo bien rico; a mí me gusta ser mujer, yo lo disfruto más que haber sido hombre, eso pienso yo… pues, casi no se me hace tan pesado, no sé, porque una disfruta a sus hijos y luego a sus nietos”, argumenta Lorena.

Ella es madre de siete hijos, abuela de 12 nietos y mientras cocina se mantiene casi ajena a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

A sus 50 años, Lorena es una de las casi 150 mujeres rarámuri que habitan la colonia ubicada en la parte baja de la sierra de Juárez, Juntas se han organizado para erradicar la violencia familiar, alimentar a sus niños en un comedor comunitario, darles clases todos los días en distintos espacios y prevenir los contagios de Covid-19.

Aquí, las mujeres desde pequeñas portan con orgullo la belleza de sus coloridos trajes; aunque algunas usan tenis, la mayoría llevan sus “pies ligeros” con sus huaraches de plástico sin importar lo extremoso que sean las temperaturas; cocinan, cosen sus vestidos a mano, hacen artesanías, limpian casas y cuidan a sus hijos, a veces cargados a la espalda.

En tanto “Lolita”, Dolores Corpo, quien también preside la colonia, les da clases a los niños más pequeños de su comunidad; en el Comedor Tarahumara todas las mujeres se turnan para hacerles de comer a los cerca de 100 menores de la colonia.

“Nos toca una vez al mes”, narra Lorena, a quien esta vez le tocó elaborar los alimentos acompañada de Yolanda e Irma, por lo que con los ingredientes que tienen a la mano preparan albóndigas, arroz, tortillas de maíz, salsa y agua de horchata.

“Nos faltan cosas”, reconoce. (A las albóndigas) les hubiera rayado zanahoria, calabacitas y no le pusimos nada porque no, no hay. Sí hacen falta verduras, frutas, no les estamos dando postre a los niños, porque siempre les dábamos postres. Ahorita vamos a hacer comida pobre, sin verduras”, lamenta Lorena, mientras Yolanda lava los trastes e Irma hace tortillas a mano.

“Somos varios equipos y nos toca cada mes, cocinamos para como 100 y algo, a veces vienen muchas visitas de la Sierra, ahorita hay como 80, 90 niños en la colonia”, explica Lorena.

Esto se debe a que durante la temporada de invierno la colonia recibe a más familias que llegan a Juárez para vender sus hierbas y artesanías a consecuencia de las bajas temperaturas y la falta de cosecha en la Sierra Tarahumara.

Lorena recuerda que ella llegó a Ciudad Juárez a los 17 años a vender hierbas medicinales.

Retrocede un poco el tiempo y comparte que por miedo a las inyecciones, primero salió de Pecurichí, municipio de Carichí. “Me daban mucho miedo y dije: esta semana van a venir a vacunar, mejor me voy”, narra quien primero se fue a la ciudad de Cuauhtémoc.

Sus padres acostumbraban viajar a la frontera a vender sus hierbas y fue así como decidió trasladarse a Juárez, donde con el paso del tiempo se convirtió en madre.

Por años, ella y su esposo también comercializaban las hierbas medicinales, lo que les permitió comprar su primer vehículo, pero la inseguridad que padece la ciudad los alcanzó y les robaron el auto; luego compraron otro y también se los robaron, lamenta.

Las autoridades conformadas por los chabochi hasta hoy no han dado con el paradero de los automóviles.

Ahora Lorena se dedica a cuidar a sus nietos mientras sus hijos trabajan; sin embargo, debido a la pandemia permanecen sin empleo.

“Muchos no trabajaron, muy apenas nos la pasamos, lo bueno es que sí venían a darnos despensas, con eso nos la pasamos. No hubo trabajo”, explica.

La situación se tornó crítica para las mujeres que en la Sierra parten leña y ayudan a preparar la tierra, además de encargarse del cuidado de sus hijos.

Aquí, en Juárez las mujeres trabajan “en las maquilas, como de 20 años para arriba, y las señoras ya grandes andan en las calles, vendiendo; también hay (trabajadoras) en casas”, narra Lorena.

“La Sierra está más difícil ahora, porque pues hay veces que ni llueve ni nada, no levantan cosecha, ni nada; dicen que allá no levantan nada ahora. Está más difícil… el clima, y luego pues allá sí nieva, poquito, pero hace mucho frío”, lamenta.

“En la Sierra está más difícil”, confirma Yolanda González, de 37 años, originaria de San José Baqueachi, municipio de Carichí, mientras forma entre las palmas de sus manos las albóndigas de carne.

Yolanda trabaja haciendo la limpieza en una casa a la que por meses dejó de acudir debido a la pandemia, mientras que su esposo también perdió el trabajo como albañil en la construcción. “Nos ayudaron con despensas”, agradece la madre de cinco hijos, de 20, 18, 14, 11 y 8 años.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI), en todo el estado de Chihuahua habitan unas 37 mil mujeres rarámuri. Muchas de ellas viven cada invierno una migración forzada, debido a fenómenos como el clima, la sequía, la hambruna y la violencia.

Una de ellas es Irma Cano, de 20 años, quien este invierno llegó a Juárez para vender en los cruceros las pulseras que ella misma teje junto a su hermana, dice mientras voltea habilidosamente una tortilla y los chiles que están asando.

Aunque están lejos de la Sierra Tarahumara, la comunidad busca preservar sus tradiciones, pero también desarraigar problemas que existen en otras comunidades y en la propia ciudad, como es la violencia de género.

Rosalinda Guadalajara Reyes, quien fue gobernadora de la colonia Tarahumara durante seis años, sigue capacitándose en derechos humanos para trabajar principalmente con los niños, adultos mayores y proteger a las mujeres.

Lorena explica que en la comunidad el virus también afectó a la población infantil, ya que les impuso la nueva modalidad de educación a distancia; sin embargo, la falta de acceso a computadoras e Internet llevó a las mujeres de la comunidad a organizarse para impartir las clases a los niños; ahora ya son apoyadas por maestras en algunos de los grados.

“Aquí mismo les dan clases, en la comunidad”, dice mientras pela y pica los ajos para las albóndigas, le ayuda a Irma a echar tortillas y revuelve el caldillo de las albóndigas, por lo que al moverse de un lugar a otro en la cocina del comedor le hace comparsa su falda amarilla floreada que usa con sus huaraches de plástico.

Las mujeres rarámuri son quienes más portan sus vestimentas tradicionales. Sus trajes varían según la región, aunque todos son coloridos: en la Baja Tarahumara se utiliza una falda larga de pliegues, con blusas que algunas veces tienen olanes en el pecho, mientras que las faldas de la región Alta de la sierra llevan más vuelo. En Juárez, se observan regularmente los de la Alta Tarahumara.

“Yo me siento bien arreglada” les dice sonriente a sus compañeras sobre su vestimenta, al saber que es fotografiada con su largo faldón.