Arriesgan ‘coyotes’ la vida de los menores migrantes

Ciudad Juárez.- Los traficantes de personas ponen en riesgo las vidas de los niños y las niñas migrantes, a quienes también obligan a medicarse antes de subirlos a las cajas de los tráileres en las que los transportan por el país, como ocurrió con “Pedro” e “Ileana” de 12 y 6 años de edad.

Con autorización de su mamá, quien por estar embarazada decidió no medicarse, el menor centroamericano narró que los mismos ‘coyotes’ les vendieron una pastilla a 20 pesos, la cual tenían que tomarse para que no fueran al baño mientras duraba su viaje, por lo que los dos hermanitos la tomaron.

“Pedro”, cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad, narró que lo que más recuerda de su viaje desde Centroamérica hasta Ciudad Juárez fue viajar dentro de un camión de carga.

“‘–Lo más difícil– fue cuando nos metieron en un furgón, en uno de tráiler”, “En el furgón, eran como 400; no, venían como unas 200, pienso yo, no era tan grande el furgón”, dijo el menor quien al preguntarle qué pasaba si quería ir al baño relató que “tenía que tomar una pastilla para no ir”.

“La tenía que comprar, la compré, allá me la tomé cuando salimos de donde estábamos, era redonda y era blanca, pequeña, para no ir al baño. Todos tenían que tomar, porque eran más de 12 horas ese viaje; yo sí me la tomé, mi mamá no puede porque está embarazada, ella (su hermana de seis años) sí se la tomó. La teníamos que comprar, 20 pesos”, narró sobre el medicamento que les vendieron los mismos traficantes de personas, pero que desconoce qué era.

Así fue su primer trayecto dentro de un tráiler por México, solo con manzanas y medicado, junto a su hermanita y su mamá embarazada, relató al llegar a esta frontera.

“Yo aguanté, había unos que se querían desmayar por el calor. Yo no necesité nada, solo agua. Salimos a las 10:00 de la mañana y llegamos al otro día a las 5:00 de la mañana a Puebla. De ahí para acá, yo creo que salimos antier en camión”, comentó el menor.

De acuerdo con el doctor Lorenzo Soberanes, vicepresidente local de Salud del Cámara Nacional de Comercio (Canaco), no existe un medicamento para generar incontinencia fecal, por lo que podrían estarlos sedando o dándoles pastillas para mantenerlos tranquilos durante el encierro, lo que podría afectar la salud de los menores e incluso llevarlos a la muerte.

“Muchas veces los sedantes traen como consecuencia que se olviden de respirar y sí pudieran en determinado momento tener un paro respiratorio y causarles la muerte. Esa es la parte grave del asunto”, informó.

Hace unos días, Jaime, un sudamericano de 25 años de edad, narró también a El Diario que viajó “tres días y tres noches” desde Puebla hasta Ciudad Juárez, dentro de la caja de un camión de carga en la que viajaban aproximadamente 300 personas, entre hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, a quienes les dieron una pastilla para que no tuvieran ganas de ir al baño y para que pudieran “soportar el encierro”.

“Cuando me subí me dijeron que me tomara una pastilla para que no tuviera ganas de orinar en el camino, entonces me tomé una pastilla. Y nos dieron una botellita para orinar ahí, tanto hombres como mujeres. Entonces, como traía la botella, yo me volteaba ahí a orinar en la botella”, relató sobre una de las peores experiencias de su travesía.