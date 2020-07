Arrestan por homicidio a dos presuntos integrantes de bandas delictivas

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un integrante de la pandilla criminal “Mexicles” identificado como José H. C. alias “El Panchito” y a un miembro del grupo delictivo “La Empresa” identificado como Ángel Arturo C. C. alias “El Sonick”, quienes serán investigados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, se informó a través de un comunicado de prensa.

La acción policial se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Felipe Ángeles, atendieron un llamado al teléfono comunitario de la Estación de Policía del Distrito Centro, en donde reportaron a dos sujetos armados en dicho sector a bordo de un vehículo de la marca Honda Accord, color blanco.

Los oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando dicho automotor en el cruce de las calles Arroyo del Mimbre y Tabaco, de la citada colonia, motivo por el cual le marcaron el alto a sus tripulantes y al momento de realizarles una inspección preventiva por protocolos de seguridad, les localizaron en la parte del descansa brazos un arma de fuego tipo pistola calibre 40 con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, procediendo a su arresto.

Cabe mencionar que Ángel Arturo C. C., refirió ser integrante del grupo delictivo “La Empresa”, mientras que José H. C., comentó ser miembro de la pandilla criminal “Mexicles”, así mismo, manifestaron portar dicha arma de fuego ya que se dedican al “sicariato” y que iban a privar de la vida a un sujeto que se dedica a la venta de cristal en la colonia El Retiro.