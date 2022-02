Arrestan a dos por cobro de cuota

Ciudad Juárez.— Dos miembros del grupo criminal “Los Aztecas” fueron arrestados cuando pretendían cobrar el dinero producto de una extorsión a un negocio ubicado en la zona Pronaf, y se determinó que ya habían intentado cometer este delito en contra de otros dos establecimientos, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

Cuestionado sobre si este hecho despierta nuevamente una alerta sobre el cobro de piso, aseguró que es más bien un “llamado a la comunidad a concientizarse de la importancia de denunciar cuando son víctimas, para que se pueda realizar una intervención oportuna como ocurrió en este caso”.

“No es una alerta pero estamos trabajando en conjunto con la FGE para que no sucedan estas cosas, en este asunto en el que quisieron extorsionar, inmediatamente hubo una movilización por parte de las corporaciones para que no se diera”, informó.

“Que la ciudadanía tenga la confianza (de denunciar) y nosotros en detener a los responsables, fue lo que sucedió ayer (el lunes) donde ya habían entregado en dos o tres lugares su papelito para querer extorsionar, vamos a actuar y no vamos a permitir que eso regrese a Juárez”, mencionó.

Intimidaban a las víctimas

De acuerdo con la información que proporcionó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado de prensa, la intervención policial ocurrió en el cruce de las calles Antonio José de Sucre y Montes de Oca, en la colonia La Plata, en donde se arrestó a Emir Edmundo P.V., de 36 años de edad y Rafael O.M., de 37, en el momento en que acudieron a recoger el dinero.

El establecimiento es una sala de masajes. El arresto se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación por parte de agentes del Grupo de Operaciones Tácticas, de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se indicó.

La FGE informó que de acuerdo con los antecedentes de la investigación, dichas personas intimidaron y amenazaron a su víctima, exigiéndole dinero a cambio de brindarle supuesta protección y seguridad.

Durante el operativo, los agentes del grupo de Operaciones Tácticas, detuvieron en el lugar de los hechos a Rafael O.M, mientras que Emir Edmundo P.V. intentó darse a la fuga, por lo que los policías municipales que acudieron en apoyo, le dieron alcance cuadras más adelante. Ambos quedaron detenidos en términos de flagrancia por el delito de extorsión con penalidad agravada, detalla el comunicado.

También se informó que a los imputados se les aseguró un arma de fuego marca Glock Austria 19x19, calibre 9 milímetros y dos cargadores abastecidos, uno con 17 y otro con 15 cartuchos útiles, respectivamente.

A finales del 2021, la Fiscalía General del Estado aseguraba que no había denuncias por el delito de extorsión y tampoco se había identificado que los grupos criminales se valieran de este delito para hacerse de recursos.

“Efectivamente los tenemos identificados en el grupo ‘Los Aztecas’ pero ellos decían que andaban solos; vamos a estar al pendiente y más que nada, en lugar de preocupación, manifestarle a la ciudadanía que confíe en la autoridad y que vamos a actuar de manera inmediata”, añadió Muñoz Morales.

Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, quien desde diciembre pasado había señalado que varios empresarios manifestaban haber sido víctimas de llamadas extorsivas, destacó que lo importante de este caso es que el grupo Antiextorsión de la FGE ha dado resultados positivos una vez que se recibe una denuncia.

Dijo que es necesario tomar en cuenta que la actuación de la FGE permite que no haya pérdidas humanas y en nueve de cada 10 casos se logra recuperar el dinero.

Ante este hecho, consideró que se debe acercar la denuncia a los pequeños comerciantes, sobre todo en los que se sospeche que grupos como este pudieran tener operación.

“La denuncia permite que actúe más la autoridad, no es lo mismo decir ‘tenemos un caso’ que, ‘en tal zona hay tres negocios que parecieran ser similares’ y la autoridad pudiera buscar desarrollar ciertas acciones para adelantarse a la denuncia… este caso me deja que más que temor es alerta y me parece positivo el hecho de que la autoridad de resultados porque eso da confianza”, mencionó.