Arrestan a doctor; lo acusan de mala cirugía

Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un médico por presuntamente haber practicado de forma incorrecta una cirugía estética, en el 2015.

Ayer el galeno Fernando Soto Corona, fue presentado ante un Tribunal de Control acusado de haber cometido los delitos de lesiones imprudenciales y responsabilidad profesional y técnica.

Al presentar la denuncia penal, la víctima Lourdes Aída Gallardo Ortiz declaró que el 27 de mayo del 2015 fue sometida a una cirugía consistente en retirarle grasa de la cintura y colocarla en los glúteos, esto en un consultorio médico ubicado en la avenida 16 de Septiembre número 100 de la colonia Insurgentes.

Pero posterior a la operación comenzó a sentirse mal y fue necesario internarla en el Hospital Star Médica y someterla a varias operaciones, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Antonio Coss Araujo en una audiencia judicial instruida ayer a Soto Corona.

Un médico-perito de la Fiscalía estatal determinó que la víctima sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida, tardaron más de 60 días en sanar y como consecuencias médico-legales dejaron cicatrices en el tórax posterior y costado no retractiles que no ocasionan incapacidad para el trabajo, explicó el fiscal.

El 24 de junio del 2015 personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) llevó a cabo una visita de inspección sanitaria al consultorio y encontraron varias anomalía, entre ellas no contar con aviso del responsable sanitario, no tener expedientes médicos, carecer de carta de consentimiento, no había registro de esterilización, se hallaron recipientes para desechos punzocortantes con restos de sangre y orina.

Tampoco había bolsas rojas para el manejo de residuos o agentes biológicos-infecciosos, tenía cables de luz expuestos, presencia de humedad y pintura desprendida en el área de observación de pacientes.

Así como medicamentos caducos, sin instrumento y equipo para quirófano, sin evidencia documental del cumplimiento de programas y procedimientos de las actividades de riesgo que llevan a cabo, sin un área para el manejo de agentes o residuos biológicos, informó el agente del MP.

Ayer el médico decidió no rendir declaración y el juez le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir de la ciudad y del país y la obligación de presentarse cada mes a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).

El juez también ordenó poner en libertad al galeno y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo viernes.