Arrestan a 10 presuntos responsables de balaceras

Ciudad Juárez.— Un enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos delincuentes en una casa del Infonavit Ampliación Aeropuerto, concluyó con el arresto de seis sospechosos de los ataques ocurridos la tarde del jueves en diferentes puntos de la ciudad.

El hecho se registró la madrugada de ayer y, según testigos, duró cerca de dos horas.

En total fueron 10 las personas detenidas por la jornada violenta del jueves y fueron presentados en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los vecinos del lugar e incluso de colonias cercanas, las ráfagas se escucharon desde la 1:00 o 1:30 hasta las 3:00 de la madrugada.

El titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, quien encabezó el operativo, dijo ayer por la mañana que tras el motín ocurrido en el penal, la SSPM activó a todo el personal necesario para poder dar respuesta a las emergencias.

“Detuvimos primero en la tarde a tres personas que intentaron quemar un camión; después a una persona que traía un revólver que también venía con la intención de alguna acción, y durante la madrugada, haciendo recorridos en donde teníamos identificado en una colonia a los responsables del ataque al rapiditos Bip Bip donde lamentablemente perdieron la vida dos mujeres, al llegar a dicho domicilio, su servidor y varios elementos de la secretaría fuimos recibidos a balazos y repelimos la agresión y la pronta respuesta de la Sedena que nos auxilió para poder ingresar al domicilio”, mencionó.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Copaiba y Ajenjo Oriente. Durante el intercambio de disparos, se solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes arribaron al lugar para dar apoyo y realizar en conjunto con las demás autoridades como la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional, la intromisión a la casa de seguridad, poniendo bajo arresto a seis hombres.

Los detenidos fueron identificados como Manuel Alfredo L. G. de 28 años; Jorge Adrián V. L., de 30; Ezequiel A., de 24; Víctor Hugo L. T., de 35 años; William L. P., de 28 años y José L. E. de 44 años; al grupo se le aseguraron tres fusiles de asalto y varios cartuchos y cargadores, se informó a través de un comunicado de prensa.

El jefe policiaco detalló que dichas personas no fueron detenidas solo dentro del domicilio, sino que corrieron por las azoteas de diferentes viviendas.

“Les quitamos tres armas largas y antes de ese evento ya habíamos quitado cuatro armas largas también en la Central Camionera, lamentablemente también en ese hecho donde estaba yo presente, un compañero de la secretaría resultó lesionado, ahorita se encuentra muy grave en un nosocomio, espero en Dios y lo puedan sacar adelante”, expresó.

La SSPM agregó en el comunicado que esas personas también son señaladas como los responsables de arrojar una granada de fragmentación a un centro de rehabilitación ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Enrique Pinoncely, en la colonia Jardines del Aeropuerto, misma que afortunadamente no hizo explosión.

Posteriormente, se tuvo conocimiento que en el cruce de las calles Ramacoi y Portal de la Tierra, en la colonia Infonavit Aeropuerto, se encontraba una persona armada. Al arribar se percataron de un sujeto que reunía las características proporcionadas a la denuncia y al realizarle una inspección se le localizó fajada a la altura de la cintura un revólver calibre 22, con su cilindro abastecido con cinco cartuchos útiles.

También se procedió al arresto de un adolescente de 16 años, mismo que fungía como “halcón”, luego de que tenía información relacionada con la casa de seguridad antes mencionada, se indicó.

Además se realizó el arresto de tres hombres identificados como Jorge Antonio C. B., de 33 años; Julio César S. R., de 42 años y Marcos C. C., de 40 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños, al haber intentado incendiar un camión con bombas molotov, en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Tepeyac, en la colonia Riberas del Bravo.

Además se aseguraron dos vehículos abandonados con armas de fuego tipo fusil de asalto y equipo táctico en su interior, uno de ellos en el estacionamiento de la Central Camionera y otro más en la colonia Jardines del Lago, los cuales fueron entregados a las autoridades investigadoras, refiere la información proporcionada.

Durante la mañana se pudo observar que la gran cantidad de orificios de arma de fuego con la quedó la vivienda en la que ocurrió la detención, así como tres viviendas aledañas y dos vehículos.