Arremeten por falta de supervisión en obras

Ciudad Juárez— La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reclamó al Gobierno del Estado por la falta de supervisión en las obras públicas que se desarrollan en la ciudad y que algunas de ellas quedarán sin terminar en esta administración, por lo que desde dicho organismo y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se buscará la manera de impulsar una iniciativa para que por ley, los aparatos gubernamentales no dejen proyectos inconclusos.

El presidente de la CMIC en Juárez, Jorge Bermúdez Espinosa reclamó a la administración de Javier Corral por una “mala aplicación de los recursos disponibles”, reiterando que el principal error en las obras que se realizaron en esta ciudad, fue el diseño de los proyectos.

“El reclamo es que no hicieron las cosas como debieron ser, se estuvieron excusando en que todo lo hacían por economía, cuando el dinero no es de ellos, todo debe hacerse bien y con visión a futuro, qué bueno que hicieron mucha obra, sí aplicaron mucho dinero, pero no lo utilizaron bien, los proyectos venían mal desde el origen, desde el diseño, además de que la supervisión debió verificar cualquier error y todo eso es responsabilidad del Estado”, señaló.

Respecto a la intención del Fideicomiso de Puentes por reemplazar algunos de los materiales y estructuras ya colocadas en las obras pluviales en la ciudad, la CMIC indicó que habría que hacerse un análisis para conocer por qué los insumos aplicados no cumplieron con los estándares marcados.

Ante los cuestionamientos sobre qué se requiere hacer en la ciudad en materia pluvial, Bermúdez Espinosa aseguró que se buscará tener un acercamiento con las próximas autoridades para presentar un listado de obras prioritarias, como construcción y rehabilitación de diques, dichos proyectos estarían basados en estudios previos realizados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

“Estamos trabajando en varias propuestas para presentarlas por parte de la cámara y del CCE al alcalde entrante y a la gobernadora, serán si mucho unas 15 propuestas, en donde vienen temas como las obras por terminar y el drenaje pluvial”, dijo.

Según explicó Bermúdez, dentro de las propuestas se habría incluido una iniciativa que se pretende llevar al Congreso del Estado para que las siguientes administraciones no vuelvan a dejar proyectos sin terminar.

“Queremos que por ley terminen lo que tengan que terminar, ya no más, no se vale, hay que tener más cariño por Juárez y hacer las cosas como deben ser, no es un regalo, todo cuesta dinero y la administración tienen que responder a ello (...) no queremos que vengan hagan cualquier cosa y luego se vayan así nada más, es una cuestión ética, profesional y de responsabilidad”, afirmó.

Con la iniciativa se buscaría que haya sanciones ejemplares tanto para contratistas como para entes gubernamentales que incumplan con lo establecido en los contratos otorgados para obra pública, según se informó.

