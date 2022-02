Arrastra aduana viejas fallas

Las fallas en los sistemas de la Aduana de Ciudad Juárez, que se mantienen desde hace más de siete años, siguen causando pérdidas económicas y gastos tanto para maquilas como para empresas transportistas.

De acuerdo con representantes de este último gremio, actualmente trabajan bajo contingencia por caídas diarias en los sistemas para realizar las exportaciones, dejando varados hasta por cuatro horas a los tractocamiones y, por ende, no todas las cargas alcanzan a cruzar.

Cada hora, Ciudad Juárez exporta alrededor de 15.6 millones de dólares en mercancías, según cálculos obtenidos con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

José Cuautle Azcatl, presidente de la Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez, informó que en las últimas dos semanas han sufrido con caídas diarias en los sistemas de la aduana mexicana, con los que desempeñan las exportaciones de mercancías.

Explicó que con problemas de este tipo los agentes aduanales no pueden validar los pedimentos de exportación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que las cargas se quedan varadas.

“Obviamente no podemos irnos al puente sin los documentos y entonces tenemos las cargas varadas, esperando la papelería de la agencia aduanal hasta por tres o cuatro horas”, detalló.

Dijo que son dos sistemas con los que se trabaja en el cruce de mercancías: DODA, que requiere papelería, y PITA, donde en un gafete que porta el chofer se tiene toda la información precargada de manera electrónica.

“Resulta que en estos últimos días, en ambos procesos hay fallas y está afectando las exportaciones porque se quedan cargas varadas”, señaló.

Mencionó que las mayores afectaciones las tienen las empresas grandes, que manejan hasta 17 embarques diarios, pues con las fallas de la aduana no alcanzan a cruzar todos.

Las cargas varadas significan pérdidas principalmente para la maquila, que trabaja bajo la modalidad de entregas a tiempo.

Sin embargo, también tener el operador del camión parado representa gasto de flete.

“La maquila está pagando por algo que realmente no usó, porque si un camión no alcanzó a cruzar, al día siguiente se le tiene que volver a cobrar por ese mismo embarque y al final, está pagando doble flete cuando es un mismo embarque que no alcanzó a cruzar”, destacó Cuautle.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, expuso que en ocasiones las maquilas tienen pactados horarios de entrega con sus clientes, por lo que fallas de este tipo en los sistemas de la aduana les provocan pérdidas millonarias.

Añadió que actualmente se trabaja bajo contingencia por las fallas en los sistemas de la aduana, que desde su punto de vista tienen que ver con los cambios que hizo la Secretaría de Hacienda, en los que dejan de ser parte del SAT para pasar a manos de la milicia.

“Hacía mucho tiempo que no trabajábamos en contingencia y en el retraso de mercancías es donde está el impacto, hacemos menos con lo mismo y nos retrasa a todos”, expresó.

Cifras del Inegi muestran que en 2021, por Ciudad Juárez se exportaron 69.5 mil millones de dólares, alrededor de 15.6 millones de dólares por hora.

Por día, son 3 mil movimientos de exportación los que se realizan.

Sotelo dijo que este tipo de problemas es histórico, pues llevan más de siete años prensándose.

“Siempre ha habido fallas, y si no es del lado mexicano es del americano o a veces hasta los dos, pero pocas veces habían sido tan seguidas y por tanto tiempo. Ahorita ya tenemos como tres semanas batallando diario”, lamentó el líder de la Asociación de Transportistas.

José Castañón Sandoval, especialista en temas aduanales, expuso que con la entrada de cada administración de Gobierno federal se anuncian cambios en el Plan de Desarrollo Nacional, que incluyen modificaciones de modernización en los sistemas de aduanas del país.

El más reciente se dio con Enrique Peña Nieto, cuando la documentación pasó de ser en papel a manera electrónica. Aunque el motivo era eficientar los procesos, las fallas atoran las mercancías y se trabaja bajo contingencia.

En días pasados, Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index Juárez, declaró que en plena visita de Andrés Manuel López Obrador a esta frontera, el pasado viernes 18 de febrero, fallaron los sistemas de la aduana, lo que evidenció la necesidad de modernización que requieren.

“Ése fue un buen ejemplo de que al momento de que fallan los sistemas se crea un caos. El problema pasó el viernes y se resolvió hasta el sábado”, declaró la representante del sector de manufactura.

