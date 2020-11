Arrancará UACH semestre con 15% menos estudiantes

Ciudad Juárez— La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) arrancará el próximo año un nuevo semestre con más del 15 por ciento menos del alumnado, dio a conocer el director Abraham Paniagua.

De acuerdo con Paniagua, al cierre de la entrega de fichas para las tres carreras que ofrece la institución en esta ciudad se registraron únicamente 126 aspirantes, que después harán un examen de evaluación diagnóstica.

En el caso de la carrera de Derecho, también disponible en las instalaciones de la FCPyS, pero como parte de la Facultad de Derecho, apenas se dieron ocho fichas, de una capacidad para 35 estudiantes con que cuenta este programa.

El director atribuyó la baja a la imposibilidad de hacer promoción de manera presencial en las preparatorias, actualmente cerradas por la contingencia, además de que la pandemia ha impactado en la economía familiar de los fronterizos.

Esto podría llegar a ocasionar que incluso hubiera menos profesores el próximo año, pero “eso se sabrá en el momento de inscripciones”, manifestó, aunque dijo que el número de grupos lo determina la cantidad de alumnos inscritos por clase.

Paniagua comentó que hasta el momento no hay indicaciones de regresar al esquema presencial, por lo que dicho período también iniciará a distancia, a través de plataformas de Internet. El director de la facultad aseguró que la deserción no aumentó durante la contingencia, “pero sí hubo casos de estudiantes que no se inscribieron porque van a esperar a que se regrese a la normalidad presencial”.

