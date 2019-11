Arrancará aquí plan federal contra las adicciones

El Gobierno federal lanzará el próximo 7 de diciembre, desde Ciudad Juárez, la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones ‘Juntos por la Paz’, encaminada a reducir el consumo de drogas entre estudiantes de educación básica y media superior en el país.

El programa contará con el apoyo de profesionistas, principalmente psicólogos, quienes brindarán atención en 14 de los 24 centros de rehabilitación que se identificaron en la ciudad, “con estas acciones vamos a ir reduciendo los índices delictivos principalmente en Juárez para alinear los esfuerzos para consolidar la estrategia a nivel nacional”, adelantó el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

El proyecto que se aplicará a nivel nacional comprende la capacitación de padres de familia para la detección, prevención y canalización para el tratamiento; convertir a 200 mil escuelas públicas de educación básica en centros de acción comunitaria e incluir una propuesta en los libros de texto con temas de salud.

Además la campaña tendrá una plataforma digital y una aplicación con acceso a un cuestionario para saber si se tiene problemas con las drogas. Ahí se podrá obtener un diagnóstico y la ubicación de lugares donde se ofrecen servicios de salud, así como de los Centros de Integración Juvenil.

“Se va a arrancar desde Juárez porque está considerada una de las cinco ciudades prioritarias para el Gobierno federal en el manejo del tema a nivel nacional”, apuntó el funcionario.

En julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para informar y orientar a niños y jóvenes sobre los efectos devastadores del consumo de drogas, haciendo uso de la reserva de valores culturales, morales y espirituales de la sociedad mexicana.

“Se darán a los jóvenes opciones de trabajo, de deporte y de fortalecimiento de la autoestima, para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Nunca más se les dará la espalda, los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, no tengan vicios y no tomen el camino de las conductas antisociales; para que no apuesten por la felicidad efímera”, expresó.

