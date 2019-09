Arranca proyecto para dar energía solar a Samalayuca y Ahumada

Ciudad Juárez— Por medio de un documento que aparece publicado hoy en El Diario, se da a conocer un extracto del proyecto Solar Moctezuma que fue desarrollado por Energía Solar Maz S. de R. L. de CV, el cual contribuirá al abastecimiento de la demanda de energía eléctrica a través de tecnologías renovables en la región de Samalayuca sur y Ahumada ante la creciente demanda de mercado eléctrico en la zona de Ciudad Juárez.

El proyecto consiste en la instalación de una central solar a base de módulos fotovoltaicos, sobre un seguidor a un eje con campo de giro -60 °y 60°, que tendrá una potencia instalada de 234.335 MW.

En la publicación se informa que el proyecto se ubicada en el municipio de Ahumada, en las inmediaciones de Santa Rita y el paraje conocido como La Colonia. El acceso al predio del proyecto se realiza en el kilómetro 201+250 de la autopista 450 Chihuahua- Juárez, en las inmediaciones del paraje Rancho Alegre.

Resalta que su ubicación está fuera de los límites de las áreas naturales protegidas y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

Detalla que el predio donde se prevé la construcción del proyecto comprende una superficie total de 729.27 hectáreas. La distribución de las áreas a ocupar por la diversa infraestructura del Solar Moctezuma, consta de 659.37 hectáreas de área de proyecto central solar, en las cuales será necesaria la intervención y ocupación permanente y temporal de 459.23 hectáreas con vegetación en estado de conservación media, repartidas en ecosistemas de matorrales microfilo y vegetación secundaria de pastizal natural.

Además de 69.90 hectáreas para la construcción de su línea eléctrica, de las cuales 10.94 hectáreas a intervenir son de matorral desértico microfilo; dicha línea es necesaria para la evacuación, transmisión y punto de interconexión, a la Subestación Moctezuma Ampliación (en operación).

En el documento se señala que durante la campaña de visita al área de proyecto y la unidad del sistema ambiental regional definido, se identifica que no existen cuerpos de corrientes de agua permanentes en área de proyecto, sin embargo, sí aparece el paso de corrientes intermitentes que en su mayoría corresponden a tributarios menores de las corrientes intermitentes.

Menciona que el proyecto no afectará ecosistemas conservados, no obstante y considerando las características actuales del sistema ambiental y con efecto de que el Proyecto Solar Fotovoltaica Moctezuma no sea un elemento que incremente la degradación de la vegetación, ni ponga el riesgo el ecosistema. “Por lo cual se propone también la integración de medidas técnicas necesarias a fin de minimizar, evitar y en su caso resarcir la afectación de la cubierta vegetal existente inherente al establecimiento de fauna silvestre asociada a la misma”, señala.