Arranca la Primera Jornada de Salud

Ciudad Juárez.- Con el lema “Comunidad Sana, Comunidad Fuerte” inició la Primera Jornada de Salud Pública 2023, gratuita, promovida por la Secretaría de Salud del Estado.

Informarse sobre temas como la rickettsiosis y salud bucal fue lo que le llamó la atención a Juan Carlos Lara, de la colonia Aztecas, quien dijo que se acercó junto con su familia para tener más conocimientos sobre las enfermedades.

“Vimos los módulos y quisimos tener un poco más de conocimiento, pasamos al dental como al módulo para conocer sobre lo que pasa con una mordedura de garrapata, y la enfermedad de la Rickettsia, más que nada por la infinidad de perros que hay en la ciudad; afortunadamente, no he tenido esos incidentes, pero tengo una niña y un adolescente, por eso me interesa estar informado”, expuso Lara.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria instaló módulos informativos sobre salud mental, educación sexual, lectura de etiquetas a través de los programas de nutrición; además, se ofrecen vacunas contra el Covid-19, SRP, hexavalente, rotavirus, neumocócica, hepatitis B, TDPA para embarazadas, así como pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, informó el director médico de la Zona Norte, Rogelio Gil Lamadrid.

Otros de los servicios que se ofrecieron fueron la entrega de condones femeninos y masculinos, orientación de salud mental y desarrollo infantil; asimismo, se entregaron cuestionarios para detección de cáncer en menores de 18 años, dijo el funcionario.

La primera jornada sólo estuvo hasta ayer lunes en las instalaciones de Pueblito Mexicano, pero continuará de manera permanente hasta el 21 de julio en los centros de salud, y también se acudirá a albergues y asilos para quienes no puedan asistir a las unidades de primer nivel, detalló el funcionario.

“Ésta es un forma de dar a conocer a la comunidad que cada uno de estos módulos también están en nuestros centros de salud, esto es solamente el arranque”, mencionó el director médico.

Precisó que los diferentes servicios serán llevados a otros lugares, como a los municipios de Ahumada, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe.