Arranca en orden jornada de vacunación Pfizer

Ciudad Juárez— Tras arrancar la jornada de vacunación de segundas dosis Pfizer a rezagados de esta ciudad, la Coordinación Regional de Bienestar pidió a la ciudadanía respetar los horarios de las sedes y las edades para agilizar los procesos y evitar contratiempos durante la campaña, que termina este sábado.

De acuerdo con Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de Bienestar, hasta poco antes de las 17:00 horas de ayer, en Juárez se contabilizaban seis mil 118 dosis aplicadas a personas mayores de 40 años, quedando muy por debajo de las 15 mil contempladas de manera inicial.

UTCJ, la más visitada

La mayoría de las vacunas fueron suministradas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), con 3 mil 634; mientras, alrededor de 2 mil 484 se registraron en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Guzmán Argueta indicó que la jornada permanecerá hasta el próximo sábado; sin embargo, las dosis se aplicarán por grupos de edad, por lo que este viernes se continuará con las personas de 30 a 39 años, en tanto que el último día se atenderán a los de 18 a 29 años. Los horarios son de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asimismo, se informó que aquellas personas mayores de 40 años que no se hayan aplicado la vacuna el jueves, podrán acercarse a las sedes antes mencionadas respetando la logística y las indicaciones del personal para poder completar su esquema de inoculación.

Ayer, las sedes de vacunación lucieron con bastante afluencia a primeras horas; conforme se permitió el acceso al público, las largas filas fueron disminuyendo hasta mantener tiempos de espera de aproximadamente 30 minutos, según reportaron los usuarios.

También contra la influenza

En el caso del Gimnasio Universitario, en el exterior también fue colocado un módulo de vacunación contra la influenza, por lo que algunos de los que buscaban completar su esquema contra Covid-19, también aprovecharon para inmunizarse contra la otra enfermedad.

“Fue muy rápido, yo no me había puesto la vacuna por desidioso, ya ve cómo es uno que deja todo hasta el último, pero lo bueno es que ya me la pusieron, así puedo proteger mejor a mi familia, también de una vez me puse la de la influenza, ojalá y eso nos ayude contra estas enfermedades”, comentó Sergio Calzada al salir del recinto universitario de la Zona Pronaf.

Para Rubén Martínez la situación es distinta, pues por cuestiones de trabajo no había podido completar su esquema de vacunación, por lo que al enterarse de la jornada, decidió darse un espacio para acudir por su dosis.

“Me di la oportunidad porque ya son las últimas, me siento bien, se siente uno más seguro, más porque uno está cumpliendo con lo que pide el Gobierno, ojalá y venga más gente a ponerse la vacuna, ya que es un requisito para todo”, señaló.

Al término de esta jornada especial para rezagados, se espera que alrededor de 50 mil personas se hayan vacunado contra Covid-19.