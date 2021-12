Arranca Cruzada por mi colonia en Riberas

Ciudad Juárez.- El programa Cruzada por mi colonia llegó al fraccionamiento Riveras del Bravo, la mañana de este sábado, en donde se comenzaron los trabajos de limpieza en las calles, rehabilitación de parques y destilichadero, entre otras actividades.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal, fue el encargado de dar el banderazo inicial con el que se comenzó con los trabajaos que corrieron a cargo de la Dirección de Limpia, Parques y Jardines que rehabilitaron 60 mil metros cuadrados del sector, se dio a conocer.

El edil felicitó a todos los empleados de Servicios Públicos por la laboran que han realizado durante este programa y detalló que estos trabajos se han realizado en conjunto con la ciudadanía, pues solo así las cosas tienen un buen resultado a favor de todos.

“La intención es que podamos involucrar a más y más a la sociedad, no vamos a transformar la ciudad sino lo hacemos todos en equipos, no se puede solo el gobierno, no se puede solo una iglesia, no se puede solo los vecinos”, señaló.

Se informó que otras colonias que se han beneficiado de este programa es la Pancho Villa, Andrés Figueroa y el fraccionamiento Villa Residencial, en donde además se regalaron botes de basura a los vecinos, recolección de llantas, deshierbe y se repararon iluminarias.