Arranca colecta de útiles escolares

Ciudad Juárez.— El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) arrancó con el Recolectón, campaña que busca reunir útiles escolares para los adolescentes que acuden al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) y al alumnado de la Escuela Secundaria Técnica 94 “Gladiadores”.

A lo largo de dos semanas el instituto estará recibiendo paquetes con materiales escolares, los cuales deberán incluir una mochila o morral, tres lápices, tres plumas (negra, azul y roja), una caja de colores, cuatro cuadernos, una regla, un pegamento adhesivo, unas tijeras y una calculadora, indicó Paloma González, delegada del Ichijuv.

Señaló que serán 40 estudiantes de la Técnica 94, que se ubica en la calle Dunas de Sirio, y 60 adolescentes del CERSAI III los que se beneficiarán con esta campaña, ya que se busca que continúen con su preparación académica a pesar de las carencias que enfrentan.

La delegada del Ichijuv informó que el CERSAI III, ubicado en la colonia Carlos Castillo Peraza, tiene como intención apoyar a los jóvenes con su educación, ya que la mayoría de los adolescentes que alberga han estado en situaciones conflictivas y el objetivo es alejarlos de las malas prácticas.

“Tuvieron conflicto con la ley y ahí les dan clases de secundaria y preparatoria, queremos apoyarlos a ellos para que continúen con su educación, y en la secundaria son chicos de bajos recursos y también queremos apoyarlos para que no se sientan limitados con eso… el apoyo es para que puedan continuar sus estudios y que el hecho de que no tengan útiles escolares no sea un impedimento para que sigan estudiando”, explicó González.

Para la campaña se estableció como punto de acopio las instalaciones del Ichijuv, localizadas en el Parque Central Poniente, en la avenida Tecnológico 4450, colonia Partido Iglesias, donde se recibirán los materiales escolares hasta el 20 de octubre de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se informó.

Para más detalles sobre la campaña Recolectón, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (614) 429-3300 a la extensión 15931, o bien, enviar un correo electrónico a eli.ichijuv@gmail.com.