Arman resistencia civil contra troncal

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Algunos de los vecinos y comerciantes que se manifestaron ayer

Con acciones de resistencia civil en las que contemplan el bloqueo de las avenidas 16 de Septiembre y Manuel Gómez Morín, vecinos y comerciantes que colindan con estas arterias planean detener la obra de la ruta troncal para el Bravobús, proyecto de transporte, que afirman, les dará el tiro de gracia a los negocios.

Además de las acciones de resistencia civil, dieron a conocer que harán plantones en oficinas públicas para manifestarse contra la obra, y exigirán a los candidatos a la gubernatura una postura al respecto y de ser necesario que se comprometan a cancelar ese plan.

Los comerciantes y vecinos de las avenidas 16 de Septiembre y la Manuel Gómez Morín se reunieron ayer en el estacionamiento de la plaza comercial que se encuentra en la curva de esta última calle, en donde acordaron acciones de resistencia que iniciarán con el bloqueo de estas calles cuando inicien las obras del carril confinado.

Sergio Rueda Delgado y Ricardo Melgoza Ramos, quienes han organizado movilizaciones contra los trabajos en la avenida Tecnológico, dieron a conocer los perjuicios que la ruta troncal ha ocasionado en esa arteria, así como los daños que provocará en las otras calles donde planean crearla.

“Queremos, como todos los juarenses, que todas las unidades de transporte sean modernizadas, pero no a costa de afectar a los miles de automovilistas que ya de por sí están restringidos en las vialidades, deben hacer respetar la ley y que los camiones tengan un uso no mayor a 10 años”, dijo Melgoza Ramos.

“Tenemos que unirnos todos los juarenses para evitar que el Gobierno estatal siga cometiendo este tipo de abusos contra la comunidad, ya hemos visto los perjuicios que ocasiona la ruta troncal en la avenida Tecnológico, tenemos que parar esto”, dijo Rueda Delgado.

Durante la reunión, en la que portaban pancartas y mantas expresando su desacuerdo con la obra, los manifestantes exigieron al Gobierno del Estado suspender el proyecto, pues afirman que limitar la circulación vehicular por esas avenidas será darles el tiro de gracia a los negocios y prestadores de servicios.

“Vecinos y comerciantes decimos no al cierre de la avenida 16 de Septiembre”, “Caos, desorden, Corral resultaste peor que Duarte, destruyes mi ciudad, ratota”, “Ni empresarios, ni comerciantes, ni obreros, nadie queremos tus obras”, son algunas de las frases con las que manifestaron su descontento ante la intención de abrir el frente de construcción.

Otros usaron camisetas color blanco en las que de frente tenían la frase “Bravobús huele a corrupción” y en la parte trasera expresaban “Es hora de actuar, no de quejarse”.

“Nunca nos tomaron en cuenta y no avisaron de cuándo inician la obra, no es justo que después de la pandemia de Covid-19 siga esto, no podemos permitirlo, hay que levantar la voz, no es lo que la gente y el comercio merecen”, expresó Angélica Herrera, propietaria de un negocio por la 16 de Septiembre.

Después de escuchar las opiniones de varios de los reunidos en esa plaza comercial, entre ellos la activista Victoria Caraveo Vallina, decidieron caminar por el carril central de la avenida Manuel Gómez Morín, para bloquearlo en su trayecto y que los automovilistas se dieran cuenta que eso va a pasar con la ruta troncal.

Los manifestantes caminaron desde ese lugar al cruce de la Gómez Morín y Tecnológico; durante el trayecto fueron coreando su rechazo a la ruta troncal del Bravobús y al llegar al crucero entonaron el Himno Nacional Mexicano.

Tras cantarlo en coro, los manifestantes acordaron mantenerse comunicados para iniciar las acciones de resistencia civil y terminaron la manifestación exigiendo no al carril confinado por la Gómez Morín y 16 de Septiembre.