Arman programa de apoyo para personas en movilidad

Ciudad Juárez.- Tras haber sido devuelto de Estados Unidos y luego trasladado por el Instituto Nacional de Migración (INM) hasta Zacatecas, sin un permiso de trabajo, César regresó a Ciudad Juárez, en donde forma parte del programa de apoyo de vivienda del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez.

Después de tener que dormir las primeras noches en unas tapias, el venezolano forma parte de uno de los 32 núcleos familiares o grupos de adultos solos que son apoyados por el grupo católico con el primer mes de renta de una casa, además de otros más que permanecen en ocho habitaciones de hotel de la ciudad.

PUBLICIDAD

“Son como cien personas; normalmente familias con niños y también por ejemplo mujeres solteras, enfermos, familias numerosas“, mientras que logran una cita a través de la aplicación móvil CBP One para cruzar la frontera y poder iniciar su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, informó Cristina Coronado.

Entre los beneficiados de cuartos de hotel se encuentra un mexicano con problemas de movilidad, quien fue deportado de Estados Unidos bajo el Título 8 hace casi un mes.

“Tiene una varilla metida en una pierna, de un accidente que tuvo, y también está batallando para que lo atiendan en el hospital”, dijo la activista, que en las últimas semanas ha recibido a un promedio de 700 personas diariamente, de lunes a viernes, en el comedor para migrantes instalado en las oficinas de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe.

Explicó que además del alimento, la mayoría llega buscando asesoría en el uso de la aplicación móvil CBP One para ingresar a Estados Unidos en busca de asilo político; algunos piden apoyo de ropa y otros de refugio, por lo que con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son canalizados a albergues como el Centro Integrador para Migrantes (CIM) Leona Vicario, o incluidos en el programa de hospedaje temporal.

“Muchos preguntan por hospedaje temporal, ya tenemos 32 familias en cuartitos rentados de hospedaje temporal, que ya están viendo que va estar complejo para la cruzada y están esperando una cita. Están buscando trabajo, pero van a los lugares y en muchas áreas les dicen: necesito empleado, pero no migrantes. Y aparte, las empresas les están pidiendo los permisos para trabajar, y no hay todavía un plan (del Instituto Nacional de Migración). El Gobierno de México dijo que iba a recibir a estos cuatro países (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití), pero no les tiene permisos, pero no hay un plan”, señaló Coronado.

Explicó que se les apoya con la renta del primer mes y una despensa semanal, mientras ellos buscan trabajo y la cita de CBP One.

“Son pocas familias, pero son 32 y va aumentando. Abrimos ya un programa de comida, de despensa por semana, ya compramos, vamos a darles ollas ‘huevonas’, cosas así sencillas para cocinar y para que más o menos ellos puedan aguantar sin tanta ansiedad que tienen por ir a cruzar, porque esto los detiene. Porque cuando no tienen nada de recursos pues se van a tirar (cruzar la frontera), aunque después sean expulsados o detenidos en Estados Unidos”, comentó.

Dijo que se les darán parrillas y ollas para que ellos puedan cocinar, de manera que si acuden a la Catedral a desayunar o comer, después puedan cenar en su casa.

“Van a tener la posibilidad de comida y un mes de renta y ojalá que en ese lapso les salga la cita, también a muchos ya les han salido la cita. Ésa es la realidad que están viviendo, y no hay un programa (gubernamental) para ellos”.

La mayoría son venezolanos, pero también de otros países, como mexicanos y nicaragüenses, quienes trabajan en la ciudad, buscan trabajo o son voluntarios en el comedor.

De acuerdo con activistas y autoridades locales, actualmente permanecen unas 7 mil personas migrantes en Ciudad Juárez, aproximadamente 2 mil de ellas dentro de albergues y el resto en casas o cuartos de renta, hoteles, edificios o campamentos.