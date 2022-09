Arman kermés vegana en pro de michis y lomitos

Ciudad Juárez.— Con talleres de cocina, adopción de mascotas, actividades infantiles, productos veganos, comida y pláticas es como se llevará a cabo la quinta edición del Festival Vegano en las instalaciones del Espacio Interactivo La Rodadora el domingo 2 de octubre a partir de las 11:00 de la mañana.

Carlos Morales, coordinador general del festival, señaló que la intención es ayudar a las mascotas y a que se hicieran valer sus derechos, por eso cada año se realiza con la participación de diferentes refugios y rescatistas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Antojitos como tacos, hamburguesas, flautas, pizzas, yogur a base de leche de almendras y coco, todo tipo de postres como pan y pasteles, tamales, cosméticos y productos de limpieza a base de plantas serán algunos de los artículos que ofrecerán los más de 60 expositores que participarán en la quinta edición del festival.

También habrá adopción

Además, asociaciones como Colitas Felices, Patitas Vagabundas, Patitas Mojadas y la Asociación Protectora de Animales de la Calle A.C. (APAC) participarán en el festival, donde darán a conocer sus acciones a favor de las mascotas; también asistirán con canes y gatos para su adopción.

“Éste es un evento que no es sólo para veganos, de hecho nuestro objetivo es llegar a la gente no vegana, la invitación es a la gente no vegana a la que estamos invitando al evento porque los veganos ya saben de lo que se trata, y queremos que la gente conozca nuevas opciones y que vean cosas distintas”, explicó Morales.

Añadió que fue en la tercera edición que comenzaron a realizar este festival en las instalaciones de La Rodadora, con una asistencia de 2 mil personas, y a causa de la pandemia se tuvo que suspender, aunque este año esperan que acudan más de mil visitantes al evento, que es gratuito; únicamente el ingreso a los talleres tendrá costo.