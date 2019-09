‘Arman’ a mujeres contra riesgos

Ciudad Juárez— Al ser habitantes del estado, que de acuerdo a datos oficiales ocupa uno de los primeros lugares en casos de feminicidios en el país, mujeres de todas las edades en esta frontera han decidido prepararse para saber cómo enfrentar una situación de peligro.

Ayer sábado dio inicio un taller de defensa personal para mujeres en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, en el Centro de la ciudad, el cual tiene el propósito de que puedan prevenir situaciones de riesgo y saber cómo actuar en caso de encontrarse ya en un hecho de peligro.

“Una amiga me comentó que estaba buscando un curso de defensa personal, me puse a buscarlo por Facebook y lo encontré, y decidimos venir juntas, pero es más que nada para sentirnos más seguras mientras caminamos en las calles, yo por ejemplo uso mucho el transporte público”, mencionó Judith Arriaga, de 19 años de edad, quien ayer asistió a la primera sesión.

“Todos los días en las noticias, en Internet, salen noticias de mujeres desaparecidas, que subieron a alguien a un carro, que es el modus operandi y sí me sentiría más segura con un curso como éste”, agregó.

Dina Zamarripa Pérez, coordinadora del proyecto Entre Nosotras, un programa de Desarrollo Social para mujeres en la zona Centro de Ciudad Juárez, explicó que el curso consta de ocho sesiones, la realizada ayer se enfocó en identificar las situaciones de riesgo, posteriormente realizarán calentamientos y conforme avancen las sesiones, aprenderán técnicas profesionales para defensa personal.

El taller es impartido por Ana García, cuarto grado en tae kwon do, cinta negra, financiado por la Fundación del Empresariado Chihua-huense y llevado a cabo por Salud y Bienestar Comunitaria (Sabic) en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres para que de esta manera pueda ser gratuito para las asistentes.

Esta es la segunda vez que se realiza el taller, en esta ocasión se inscribieron 37 mujeres desde 12 años de edad hasta adultas mayores.





Invitan a concienciar sobre cómo defenderse

“Aprendes a estar siempre alerta, aprendes a identificar ciertas intenciones de alguna persona que se te acerca, lo más importante es la confianza en una misma en esta ciudad que es conocida por la violencia, creo que es importante que nosotras al menos tomemos este curso, y más que es gratis, porque una está más consciente de las herramientas que tienes y cómo puedes con tu mismo cuerpo defenderte y alejarte del peligro que se te presenta andando en la calle, a veces por necesidad tienes que andar sola, tienes que transportarte sola”, mencionó Teresa Ávila, de 31 años, quien tomó el curso en la ocasión anterior.

Al igual que Judith, fue a través de Facebook que se enteró del curso y decidió inscribirse.

“Yo les diría a las mujeres que no se han animado, que está en nosotras, si no empezamos nosotras a cuidarnos, a tomar consciencia de que tenemos que nosotros primero dar el paso para que se acabe esta situación en contra de la mujer; nunca es tarde, a cualquier edad”.

Sofía Ávila, de 26 años, concluyó las ocho sesiones de la ocasión anterior en que se impartió el taller.

“Nos ayudó tanto física como psicológicamente desde el momento de crear consciencia que la seguridad empieza desde uno mismo, no podemos cambiar de un día a otro el ambiente, no podemos cambiar la violencia que se está viviendo en la ciudad ni en el mundo, pero creo que es buena herramienta para empezar a concientizarnos, antes del taller éramos otras, me gustó mucho, lo recomiendo al 100 por ciento”, comentó.

Las sesiones se llevan a cabo los sábados de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en las calles Lerdo y 16 de Septiembre.





