Arena de rodeo estará al sur de la ciudad o en El Chamizal

Ciudad Juárez.— Tras la inconformidad de maestros y alumnos del CBTIS 270 y de los mismos jinetes de Juárez, fue que el Municipio decidió cancelar en el suroriente de la ciudad la construcción de una arena de rodeo y ubicarla al sur de la ciudad o El Chamizal, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Estamos revisando, valorando diversas opciones, una es a la entrada de Ciudad Juárez, otra es El Chamizal y otra es en Samalayuca, lo estamos revisando”, declaró.

Sin embargo, dijo que todavía falta que en El Chamizal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determine cuáles serán las zonas que serán declaradas como Área Protegida, donde el espacio se deberá conservar únicamente como parque público.

“Hasta en tanto no se termine este proceso no podemos, entonces yo me inclino más por la idea de buscar el análisis tanto en Samalayuca como en la entrada de la ciudad, que la gente del mismo rodeo considera que es más factible, entonces estamos haciendo esa revisión”, indicó.

El plan original era construir la arena de rodeo en el suroriente de la ciudad, frente al CBTIS 270, ubicado en las calles Soneto 156 y avenida Lote Bravo, en la colonia Carlos Castillo Peraza.

La inversión del proyecto se estimó el año pasado en 24 millones de pesos.

Sin embargo, el Municipio decidió cancelar ahí la obra porque “lo pidieron los de la escuela y los de rodeo, y ya cuando me lo pidieron todos, pues ya”, declaró ayer el presidente municipal.

Dijo que ese espacio de la colonia Carlos Castillo, donde se iba a ubicar la arena de rodeo, se destinará para construir el estadio 8 de Diciembre.

Explicó que el recinto será similar al 20 de Noviembre, que se ubica frente al parque Borunda; contará con pista de atletismo oficial de 400 metros y campo de futbol profesional.

“Va a quedar más bonito porque va a ser nuevo, pero va a ser otro estadio para el atletismo y para el futbol soccer, pero en el suroriente, es para este año, son 45 millones de pesos y debe estar terminado este año”, aseguró Pérez Cuéllar.