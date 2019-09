Arde bodega de aceite

Un almacén de aceite comestible se incendió ayer en la mañana en la colonia El Granjero, por causas hasta ayer desconocidas. La conflagración provocó una gran columna de humo negro por la mañana, visible en gran parte de la ciudad, y un derrame de aceite a lo largo de unos 400 metros por la calle Mamey hasta la Manuel J. Clouthier, por lo que fue necesario cerrar seis calles a la redonda.

Además se evacuaron siete viviendas continuas a la bodega, y se suspendieron clases en el jardín de niños Amalia del Castillo, ubicado en contra esquina.

El incendio inició después de las 6:00 horas y se controló en unas tres horas por parte de 32 elementos del Departamento de Bomberos, que utilizaron cinco unidades extinguidoras y cuatro pipas.

El siniestro ocurrió en la esquina de la calle Avena y Mamey, a un costado de una bodega de papelería y a espaldas de otra de pajas para aire acondicionado.

“Estábamos dormidos y antes de las 6:30 me habló una vecina y ya estaba como fuera de control, ya estaba ardiendo todo”, mencionó María Elena Vázquez, cuya vivienda se encuentra sobre la calle Mamey, enseguida de la bodega de aceite.

Dijo que la alarma del establecimiento sonó y personal de seguridad de la empresa estaba en el sitio antes de las 6:30, luego los bomberos llegaron 15 ó 20 minutos después.

“A mi casa le pasó que me quemó un techo del porche, me quemó una van, me quemó unos sillones que tenía afuera”, agregó.

Dijo que su esposo y sus dos hijos alcanzaron a mover tres automóviles que estaban en el exterior.

“Apenas y nos dio tiempo de sacarlos”, comentó.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros afirmó que el llamado al Departamento de Bomberos se recibió a las 6:45 horas.

“Cuando llegamos al lugar, estaba totalmente cerrada la bodega, se tuvo que tumbar la puerta por parte del Departamento Bomberos y posteriormente empezaron a combatir el incendio”, expuso.

Aseguró que en el interior había una gran cantidad de aceite para cocinar, y eso provocó que el fuego se saliera de control por un momento, por lo que se utilizó agua ligera para combatirlo.

“Tratamos por todos los medios que no se fuera a la bodega adyacente, que sabíamos que era una bodega de papel y a las viviendas adyacentes al lugar”, manifestó Matamoros.

Dijo que el establecimiento de aceite comestible sufrió daños totales, y en uno de los almacenes continuos se prendió el techo.

Debido al derrame de aceite y para evitar accidentes, Tránsito Municipal cerró los cruces de las calles Tapioca y Paseo de la Victoria, Fresa y Privada de Fresa, Mamey y Manuel J. Clouthier, Almendra Española y Mandarina Lisa.

Además Uva y Manuel J. Clouthier, y Mamey y Almendra Española.

Personal de Obras Públicas y Servicios Públicos, así como ciudadanos voluntarios, esparcieron arena sobre la calle Mamey y Manuel J. Clouthier y desde las 11:00 de la mañana se empezaron a abrir paulatinamente las arterias que estaban cerradas.





Analizan daños ambientales

Personal de la Dirección de Ecología del Municipio acudió al lugar a evaluar los daños ambientales del incendio.

Especialistas de la dependencia manifestaron que iban a revisar el inventario de todo lo que estaba almacenado para medir las emisiones y los daños que se causaron al aire y al suelo.

Al lugar también llegaron empleados de Profepa y de Ecología del Estado, quienes manifestaron que el siniestro corresponde al ámbito municipal por tratarse de una bodega que almacena materia prima.

Del lugar dejó de salir la columna negra de humo a las 10:00 horas aproximadamente, y otros 30 bomberos del siguiente turno se encargaron de apagar los rescoldos del incendio.





La conflagración

• Inició después de las 6:00 horas

• Se controló tres horas después

• Generó una gran columna de humo negro visible en gran parte de la ciudad

• Derramó aceite a lo largo de unos 400 metros por la calle Mamey hasta la Manuel J. Clouthier

• Fue necesario cerrar seis calles a la redonda

• Evacuaron siete viviendas continuas a la bodega

• Se suspendieron clases en el jardín de niños Amalia del Castillo

• Otros 30 bomberos se encargaron de apagar los rescoldos del incendio





