‘Aquí nomás vendemos los boletos...’

Ciudad Juárez— La oficina de transportes foráneos ubicada en esta ciudad, a la cual pertenecía el camión ‘pirata’ que la madrugada del jueves se accidentó en la carretera Delicias –Saucillo con un saldo 14 personas fallecidas y 35 lesionadas, asegura que no tiene responsabilidad en las pólizas de seguro de las víctimas.

“Eso lo están haciendo allá, allá en Delicias, allá está el dueño del camión, aquí nomas vendemos los boletos”, dijo Óscar Caballero, empleado del lugar, la única persona que se encontraba ayer a cargo de la oficina denominada “Gámez” , ubicada en la avenida Lerdo y Vicente Guerrero de la zona Centro.

Al insistirle que en Delicias sólo ocurrió el accidente, pero la oficina se encuentra en esta ciudad, contradijo su versión anterior al mencionar que el dueño de los camiones está en Torreón y que sólo allá podrán cobrar la póliza de seguro los familiares de las víctimas.

“Ya están respondiendo, la póliza del seguro ya se las dieron, están diciendo puras cosas malas, todo lo están diciendo a su modo… en el camión iban 35 personas de aquí no 50 como dicen en las noticias, allí ya se las dieron (la póliza), el accidente fue allí no aquí”, insistió.

El empleado del lugar fue cuestionado sobre qué es lo que deben hacer las personas que viven en esta frontera para validar la póliza, se mantuvo firme en que en la oficina ubicada en esta ciudad nada se puede hacer.

“Iban a Torreón, la mayoría viven allá, me imagino que sí (tienen que ir a Torreón a cobrar la póliza) y no son trámites de un día para otro, no aquí no, nosotros no somos dueños del camión”, respondió.

“No sé qué andan haciendo, ahorita les van a dar el número de un licenciado que anda arreglando lo del seguro”, agregó.

La oficina continúa abierta con boletos para salidas a ciudades como Torreón, Zacatecas, Durango, Parral, Ciudad de México, Veracruz y Zacatecas, con una salida diaria a las 8:00 de la noche desde el boulevar Zaragoza.

Asegura que ninguna autoridad ha acudido a clausurarles el lugar.

“Estaba todo bien, son accidentes que pasan”, mencionó.